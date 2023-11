Czterech zawodników odpadło w kwalifikacjach, w tym dwóch Polaków. Dramat Stocha

Sobotnia inauguracja Pucharu Świata w Ruce dla reprezentacji Polski był najgorsza od 11 lat. Do drugiej serii awansował jedynie Dawid Kubacki. Gdy wydawało się, że gorzej być już nie może, w niedzielę nasi skoczkowie pokazali, że jednak może. Do pierwszej serii konkursowej nie awansowało zaledwie czterech najgorszych uczestników. Niestety połowa z nich to Polacy.

Koszmarne kwalifikacje Polaków. Stoch i Zniszczoł nie dolecieli do 90. metra. Nie weszli do 50-tki

Kwalifikacje rozpoczęły się dla Polków koszmarnie. Już z drugim numerem startowym skakał Kamil Stoch i stało się coś, co trudno racjonalnie wytłumaczyć. Trzykrotny mistrz olimpijski w fatalnym stylu klapnął o zeskok po skoku na zaledwie 87,5 m. Nawet nie starał się, by wykonać telemark. Niziutka nota 50,4 punktu oznaczała, że awans mógł dać mu już tylko cud.

Stoch wbrew pozorom długo miał prawo myśleć, że jakość się prześlizgnie. Wyprzedził trzech zawodników i długo pozostawał pierwszym oczekującym. Gorzej od niego skoczyli tylko Nikita Diewiatkin oraz - niestety drugi z Polaków - Aleksander Zniszczoł (79 m). Oprócz tego zdyskwalifikowany został Decker Dean. Zniszczoł oczywiście odpadł, zajmując 53. miejsce.

Forfang najlepszy w kwalifikacjach w Ruce. Trzech Polaków w konkursie

Takich problemów nie mieli na szczęście Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Pierwszy uzyskał solidne 133,5 m i długo zajmował drugą pozycję za startującym z pierwszym numerem Johannem Andre Forfangiem. Ostatecznie skończył na znakomitym piątym miejscu. Wąsek z kolei nie zachwycił, ale 114 m również dało mu pewny awans i 31. miejsce. Jako ostatni w polskiej ekipie zaprezentował się Dawid Kubacki. On również nie spisał się porywająco. Lądował na 123. metrze, co w sumie dało 21. lokatę.

Skaczący jako pierwszy Forfang, który w sobotę nie punktował, nieoczekiwanie utrzymał prowadzenie do samego końca. 134,5 dało mu pierwsze miejsce. Tuż za uplasowali się dwaj Niemcy Andreas Wellinger i Stephan Leyhe. Zwycięzca sobotnich zmagań Stefan Kraft, choć skoczył najdalej 139,5 m, zakończył kwalifikacje na 7. pozycji. Zawody planowo powinny rozpocząć się o godz. 16:15.

Wyniki kwalifikacji do niedzielnego konkursu w Ruce: