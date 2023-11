Horngacher triumfuje. "Dokręciliśmy kilka śrub"

Za nami już inauguracja sezonu 2023/2024 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pierwsze zawody na Rukatunturi (HS142) w Ruce nie będą dobrze wspominali polscy skoczkowie. Na pięciu polskich zawodników tylko Dawid Kubacki awansował do drugiej serii, w której ostatecznie uplasował się na 21 miejscu. A niemieccy skoczkowie? Pojechało sześciu i cała szóstka zakończyła konkurs w pierwszej 15.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Iga Świątek osiąga tyle sukcesów. Analizujemy

Chociaż to Austriak Stefan Kraft wygrał zawody, to jako reprezentacja Niemcy zdominowali wczorajszy konkurs. Drugie, trzecie i czwarte miejsce to kolejno Pius Paschke, Stephan Leyhe i Andreas Wellinger. Na siódmej lokacie był Philipp Raimund, a 11. i 12. Karl Geiger oraz Martin Hamann.

Stefan Horngacher zadowolony z występu swoich skoczków. "Chłopcy są w świetnej formie"

Po sobotnim konkursie szkoleniowiec niemieckich skoczków udzielił wywiadu telewizji ARD. - To były udane zawody i bardzo dobry początek sezonu. Chłopcy są w świetnej formie, co świetnie zapowiada cały sezon - podkreślił Stefan Horngacher (cytat za WP Sportowe Fakty).

- Jaki jest powód tak dobrej formy? Dokręciliśmy kilka śrub, ale przy tym nie porzuciliśmy naszej filozofii skoków narciarskich. Gdyby istniała jakaś tajemnica, to oczywiście byśmy jej nie zdradzili - dodał austriacki szkoleniowiec niemieckich skoczków.

Drugi konkurs PŚ w Ruce. Gdzie oglądać? O której?

Niedzielny konkurs skoków odbędzie się o godzinie 16:15. Transmisje będzie można oglądać na antenach TVN-u oraz Eurosportu, a także w aplikacji Player.pl. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Kwalifikacje wystartują o 14:50.