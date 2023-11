Brutalne statystyki. Stoch i Żyła nie mają na co liczyć?

Sobota 25 listopada była fatalna dla Polaków podczas pierwszego konkursu nowego sezonu Pucharu Świata. Najlepiej z Biało-Czerwonych spisał się Dawid Kubacki, który zajął dopiero 21. miejsce. Kolejni nie uzyskali nawet awansu do serii finałowej, co szczególnie może boleć legendy - Piotra Żyłę i Kamila Stocha. Statystyki są jednak dla nich bezlitosne.

Kamil Stoch i Piotr Żyła mają problem. Statystyki wskazują to jasno

Zarówno Stoch, jak i Żyła urodzili się w 1987 roku, a więc mają po 36 lat. W ich wieku niezwykle trudno o sukcesy na skoczni, gdzie najczęściej dominują znacznie młodsi zawodnicy. Obaj Polacy są niezwykle ambitni, ale statystyki są dla nich bezlitosne - w ich wieku trudno wygrywać konkursy Pucharu Świata.

Adam Bucholz z portalu skijumping.pl zauważył, że w całej historii Pucharu Świata skoczkowie w tym wieku lub starsi wygrywali konkursy zaledwie trzy razy na 1087 rozegranych zawodów. Byli to tylko Japończycy Takanobu Okabe i Noriaki Kasai. Pierwszy wygrał, mając 38 lat, a drugi mając 41 i 42 lata.

Do tej pory najwięcej konkursów Pucharu Świata padło łupem 23-latków. Zawodnicy w tym wieku wygrywali 135 razy. Drugie miejsce należy do 21-latków ze 107 zwycięstwami, a trzecie do 22-latków ze 109 triumfami na kontach. Do tego raz triumfował 15-latek.

Dla Kamila Stocha i Piotra Żyły nie są to najlepsze informacje, pomimo że coraz częściej najlepsi skoczkowie znacznie przedłużają swoje kariery. Każde podium lub ewentualne zwycięstwo dwóch 36-latków z Polski trzeba będzie traktować jako gigantyczny sukces.

Trudno o dobre rezultaty może być również podczas drugiego konkursu tego sezonu w Kuusamo. Zawody zaplanowano na niedzielę 26 listopada o godzinie 16:15. O 14:50 skoczkowie przystąpią do kwalifikacji.