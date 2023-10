Thurnbichler bije na alarm. Jest problem z polskimi skoczkami

Inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich zbliża się wielkimi krokami. Już 25 listopada odbędą się pierwsze zawody w Ruce. Reprezentacja Polski będzie mogła wystawić pięciu spośród sześciu zawodników kadry A. W gronie kandydatów znajdują się Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Kacper Juroszek. To oznacza, że jeden z nich będzie trenował z kadrą B, którą opiekuje się David Jiroutek. To właśnie ten trener zastąpił na stanowisku Macieja Maciusiaka. Jego celem będzie rozwój młodych zawodników, ale realizacja zadania może nie być wcale łatwa, o czym poinformował Thomas Thurnbichler.

Thomas Thurnbichler zaniepokojony sytuacją w kadrze B. Poinformował o poważnym problemie

Austriak udzielił wywiadu dla "Przeglądu Sportowego Onet", w którym wyraził nadzieję na owocną współpracę z Jiroutkiem. Zaznaczył jednak, że nowy szkoleniowiec będzie musiał zmierzyć się z dość sporym wyzwaniem. W kadrze pojawił się poważny problem. O czym mowa?

- Ważne jest, by w tym ostatnim miesiącu przed zimą, David skupił się na najbardziej zmotywowanych i najlepszych zawodnikach. Nie zawsze chodzi tylko o trenera. Potrzebna jest także wewnętrzna motywacja sportowca. U niektórych ją widzę, ale muszę też powiedzieć, że brakuje jej kilku zawodnikom. Ale tym ważniejsze jest, abyśmy naprawdę skupili się na tych zmotywowanych - podkreślił Thurnbichler.

Austriak nie wyjawił jednak, których reprezentantów dotyczy problem. W kadrze B na sezon 2023/24 znalazło się sześciu zawodników - Jan Habdas, Tomasz Pilch, Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Klemens Murańka oraz Adam Niżnik.

Thurnbichler zdradził, z czym zawodnicy mają kłopot

Na tym nie koniec. Thurnbichler zdecydował się przedstawić nieco więcej szczegółów na temat kłopotów kadry B. - Nie jest też tak, że zupełnie nie są zmotywowani. Po prostu, kiedy masz gorszy czas, zamiast narzekać, lepiej wstań i spróbuj rozwiązać swój problem. W każdym aspekcie swojego życia nie tylko podczas tych dwóch godzin treningu. Poza skokami i ćwiczeniami jest wystarczająco dużo czasu, by pracować nad rozwiązaniem tych problemów i całym tym narzekaniem. Kiedy skupiasz się tylko na narzekaniu, jesteś zgubiony - zakończył.

To dość niepokojące słowa. Tym bardziej że w ostatnich latach zaplecze polskiej kadry nie funkcjonowało najlepiej i ciężko było młodym zawodnikom przebić się do Pucharu Świata. Niedawno udało się to Wąskowi czy Juroszkowi.

Teraz przed reprezentantami Polski ostatnie przygotowania do nadchodzącego sezonu. Jednym ze sprawdzianów były letnie mistrzostwa Polski, rozegrane w dniach 21-22 października w Szczyrku. Indywidualnie po triumf sięgnął Kubacki przed Żyłą i Stochem.