Stoch wrócił w wielkim stylu. Rozwiał wątpliwości. "Inna energia"

W Szczyrku do zwycięzcy, Dawida Kubackiego, Stoch stracił 16,8 punktu. Po skokach na 101 i 100,5 metra do niego i Żyły, z którym przegrał o 6,9 punktu, traci jeszcze sporo, ale za to nie dał się wyprzedzić mocno napierającym na niego rywalom. Najbliżej był Maciej Kot (98 i 100,5 metra), który stracił do Stocha zaledwie 0,1 punktu.

Thurnbichler cieszył się skokami Kamila Stocha. Docenił też Macieja Kota

Radości z tego, jak zaprezentował się Stoch, nie krył Thomas Thurnbichler. - Jestem bardzo zadowolony, cieszę się razem z nim. Widziałem, jak się uśmiechał. Wszystkie cztery skoki, które oddał, były na równym, wysokim poziomie. To dobry fundament pod końcówkę przygotowań do sezonu - wskazał trener polskich skoczków.

Jak Thurnbichler widzi formę najlepszego zawodnika kadry B, Macieja Kota? - Jego dobra dyspozycja nie jest dla mnie niespodzianką. Od początku roku dobrze pracował i skakał na wysokim poziomie. Czy zacznie zimę w Pucharze Świata? Nie myśleliśmy jeszcze nad tym, kogo dokładnie zabierzemy na pierwsze zawody do Ruki, musimy to jeszcze przedyskutować w pełnym gronie trenerskim - tłumaczył Austriak.

Stoch wrócił na skocznię odmieniony. "Pojawił się taki głód skakania"

O formę Stocha można było się martwić. Polaka nie było w trakcie dwóch finałowych weekendów Letniego Grand Prix w Hinzenbach i Klingenthal, a to ze względu na chorobę. Jak mówił Eurosportowi, wcześniej jego skoki nie były na najlepszym poziomie. Dlatego to, jak skakał w Szczyrku, było niespodzianką i pozytywnym akcentem mistrzostw Polski.

- Po tej przerwie, gdy wróciłem na skocznię, moje skoki wyglądały inaczej, była w nich inna energia. Pojawił się taki głód skakania, to też trener mi powiedział. Skoki z mistrzostw Polski były najlepszymi tego lata, a pomimo tego czuję pewien niedosyt, że one mogły być lepsze. Ale to chyba o to chodziło: żebym oddawał dobre skoki i czuł, że można jeszcze coś dołożyć czy poprawić - mówił Kamil Stoch.

- To lato było naprawdę trudne i poświęciłem dużo czasu i energii na poprawianie, które, choć kosztowało mnie sporo, to nie przynosiło efektów. Miałem wymuszoną przerwę, wszystko w głowie się poukładało i nabrałem do tego wszystkiego dystansu. Przyszło sporo świeżości i przełożyło się to na pewien automatyzm. Może nie pełny, ale taki pozytywny - tłumaczył skoczek.

"Skupiamy się na mniejszej liczbie elementów". Stoch tłumaczy, co zmieniło się w jego pracy przed nowym sezonem

Stoch nie widzi wielu różnic między przygotowaniami do zeszłego sezonu a treningami do zbliżających się konkursów. - Pewne wnioski po zeszłej zimie musieliśmy wyciągnąć, ale te przygotowania są podobne do tych sprzed roku. Skupiamy się na mniejszej liczbie elementów. Wcześniej było tego sporo. Trener miał swoje ambicje, ja miałem swoje i pracowaliśmy nad wieloma rzeczami. Teraz staramy się to bardziej ujednolicić i uprościć, nie próbować na siłę wszystkiego. Pozycja najazdowa jak nie działa, to nie działa i nie muszę jeździć najszybciej w stawce. Mogę jeździć kiepsko, ważne, żebym latał daleko - zaznaczył.

- Nie mogę się już doczekać zimy. Chciałbym sobie pohamować bokiem, jeździć na kantach, pięknie, cytując pana Włodka Szaranowicza. Lubię klimat w Ruce, zawsze czuć tam mróz, zwłaszcza na policzkach. I to fajnie. Mam nadzieję, że takich dni jak dziś będę miał przed zimą coraz więcej, one budują moją pewność siebie - podsumował Kamil Stoch.