Nowe wieści na temat stanu zdrowia żony Dawida Kubackiego

Miniony sezon skoków narciarskich był bardzo udany dla Dawida Kubackiego, który przez długi czas był liderem klasyfikacji Pucharu Świata. Polak niestety nie zdołał dokończyć zawodów. W marcu musiał wycofać się z rywalizacji z powodu choroby żony Marty. Jego partnerka musiała walczyć o życie, a skoczek opiekował się nią w ostatnich tygodniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kubacki wywalczyl złoto Igrzysk Europejskich! "Słyszałem, że taka impreza może się już nie powtórzyć"

Stan żony Kubackiego stale się poprawia. Skoczek potwierdza

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Stan żony Kubackiego zdecydowanie się poprawił. Skoczek powiedział nieco więcej na ten temat w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" i zapewnił, że najgorsze jest już za nimi.

- Wszystko jest na dobrej drodze. Problemów mamy coraz mniej i wszystko wraca małymi kroczkami do normalności. Fakt, że mogę trenować i jeździć na zgrupowania, to najlepszy wyznacznik tego, że jesteśmy blisko tak zwanej normalności. Nie jestem takim człowiekiem, po którym to spłynie jak po kaczce. To wszystko zawsze będzie w pamięci. Podejrzewam, że z czasem będzie się zacierało. Na teraz jesteśmy zabezpieczeni. Wyjeżdżam na obóz i nie muszę się martwić, że żona zostaje z dziećmi w domu. Wszystko jest zabezpieczone i możemy żyć normalnie - powiedział.

Niespodziewany bohater igrzysk europejskich. "Całą noc będę się bawił. W końcu to Zakopane"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Stan partnerki poprawił się na tyle, że skoczek mógł wziąć udział w igrzyskach europejskich. I pokazał się na nich z najlepszej strony. Wywalczył złoty medal na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, a sukces zadedykował całemu personelowi Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, który pomógł jego żonie.

Oto cała prawda o frekwencji na skokach w Zakopanem. Nie dajcie się zwieść

- Sobotni konkurs to potwierdzenie, że nieźle wykonują swoją robotę. Wiadomo, po średniej skoczni można było różnie na to patrzeć, ale to po prostu nie był mój dzień. Źle się czułem i to wszystko nie działało. Zdarza się. Wiedziałem, że muszę się skupić na kolejnych zawodach na dużym obiekcie. Czułem głód skakania - podsumował występ Kubacki.