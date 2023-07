Oto cała prawda o frekwencji na skokach w Zakopanem. Nie dajcie się zwieść

Sobotnia rywalizacja na Wielkiej Krokwi w Zakopanem w ramach igrzysk europejskich zakończyła się znakomicie. Złoty medal wywalczył Dawid Kubacki, który skoczył 139 i 134,5 metra. W czołowej "dziesiątce" zameldowali się jeszcze siódmy Piotr Żyła i dziesiąty Aleksander Zniszczoł. Polacy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony i to samo można powiedzieć o kibicach.

Pustki podczas konkursu skoczków na Wielkiej Krokwi. Klapa organizatorów

Podczas środowej rywalizacji na Średniej Krokwi frekwencja na trybunach była daleka od ideału. Trybuny świeciły pustkami, co mogło być zastanawiające, bowiem na liście startowej znaleźli się najlepsi skoczkowie świata. Wtedy można było jednak wywnioskować, że zatrważająca ilość kibiców jest efektem rozgrywania konkursu w środku tygodnia. Finalnie, ze względu na złe warunki pogodowe, nie udało się doprowadzić konkursu do końca.

Najpierw Kubacki zadedykował medal żonie. Potem zmienił zdanie. Wspaniały gest

Wydawać by się mogło, że przeprowadzenie konkursu w sobotnie popołudnie przełoży się na znacznie większe zainteresowanie kibiców. Tym razem skoczkowie mogli liczyć na nieco głośniejszy doping, frekwencja daleka była od ideału. Jak informują WP SportoweFakty, zapełniona była tylko jedna trybuna, co przekłada się na około 5 tysięcy osób. Tylko jest jedno "ale". Druga trybuna świeciła pustkami dlatego, że była przeznaczona tylko dla zawodników.

Oczywiście, tej frekwencji nie ma co porównywać do tego, co dzieje się zimą. Konkursy Pucharu Świata w Zakopanem ogląda 25 tysięcy fanów. Skoki latem nie cieszą się aż takim powodzeniem. Uczciwie trzeba przyznać, że 5 tysięcy kibiców to wcale nie jest taki zły wynik.

Lanisek przemówił po złotym medalu Kubackiego. Pokazał, co znaczy klasa

Małe zainteresowanie kibiców było powszechnym problemem na wszystkich arenach igrzysk europejskich. Dodatkowo zmartwieniem organizatorów były liczne wpadki. Podczas rywalizacji w piłce ręcznej plażowej w Tarnowie odpadł metalowy kawałek dachu, natomiast w półfinale turnieju rugby siedmioosobowego kobiet doszło do częściowego oberwania płachty reklamowej.