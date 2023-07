Niespodziewany bohater igrzysk europejskich. "Całą noc będę się bawił. W końcu to Zakopane"

Nie ma co ukrywać: ocena trzeciej edycji igrzysk europejskich organizowanej przez Polskę będzie negatywna. Wydanie na nią dwóch miliardów złotych, pomimo niewielkiego prestiżu, znikomego wpływu na rozwój sportu w kraju i kiepskiej prasy już po poprzednich imprezach w Mińsku i Baku, to spory błąd. Bilans zysków i strat wyjdzie na duży minus, ale to nie znaczy, że to wydarzenie należy odbierać tylko jako złe, niepotrzebne, czy wręcz haniebne.

Najlepszym przykładem pozytywnych emocji podczas igrzysk była sobota i zawody w skokach na Wielkiej Krokwi. W Zakopanem, choć mamy przełom czerwca i lipca, kiedy zazwyczaj zawodnicy są na wakacjach lub pierwszych obozach treningowych i ani myślą startować w konkursach podobnej rangi, zrobiło się małe święto. Pewnie, że mniejsze, inne od tego znanego z zimy, czy nawet cyklu Letniego Grand Prix. Jednak widok pełnej trybuny z 4-5 tysiącami kibiców musiał robić wrażenie.

- Przyjeżdżając tu, po cichu liczyłem, że coś takiego zobaczę. Na Średniej Krokwi fanów nie było jeszcze tak wielu, więc wydawało się, że i tutaj będzie ich mniej niż zwykle. Ale Zakopane chyba nigdy nas nie zawiedzie - śmiał się po konkursie Austriak Daniel Tschofenig.

Na Wielkiej Krokwi stworzył się świetny klimat dla tego typu zawodów. Ich wyniki nie mają dla reprezentacji kluczowego znaczenia pod kątem przygotowań do sezonu zimowego, do którego jeszcze bardzo daleka droga, ale sam konkurs stał na wysokim poziomie i dostarczył wielu emocji. Także tych dotyczących zawodników spoza światowej czołówki. Dobrze radzili sobie Słowak Hektor Kapustik, Ukrainiec Jewhen Marusiak, czy mała gwiazda i fenomen igrzysk europejskich, Turek Fatih Arda Ipcioglu.

Skoczek z kraju, w którym nie ma wielkich tradycji uprawiania tej dyscypliny, w Zakopanem odleciał. Na Średniej Krokwi wygrał nawet serię próbną przed konkursem, a na Wielkiej Krokwi był realnym kandydatem do zdobycia medalu. Choć do podium mu zabrakło, zachwycił skokiem na aż 138 metrów w drugiej serii. A skakał także dla swoich: na zawody przyjechali bokserzy i działacze z Turcji. Był nawet dziennikarz, który dopiero wdrażał się w świat skoków i co chwila zadawał pytania o to, jak liczy się punkty, czy dlaczego przerywa się konkurs, czekając na spokojniejszy wiatr. Sam Ipcioglu chyba dawno nie był tak szczęśliwy. - Ten drugi skok był naprawdę dobry, pierwszy bym dopracował. Ale czuję się niesamowicie. Całą noc będę się bawił. W końcu to Zakopane - śmiał się skoczek.

Złoto Kubackiego idealnym zakończeniem. Pokazała się druga strona medalu polskich IE

Dla Polaków idealnym zakończeniem rywalizacji w Zakopanem okazał się złoty medal Dawida Kubackiego. Skoro już przyjechali pod Wielką Krokiew, to pewnie oczekiwali, że choć to dopiero początek skakania dla kadry Thomasa Thurnbichlera, to któryś z jego zawodników odpłaci się fanom za tak liczne wsparcie. I dokonał tego ten, który zasłużył na medal już samym powrotem na skocznię po wydarzeniach z wiosny w jego życiu prywatnym. Po walce o życie jego żony i stopniowym powrocie do normalności przyszedł mały, ale za to jak symboliczny sukces. A Kubacki sam przyznał, że żona rozważała przyjazd pod skocznię z dziećmi i później dedykował medal - najpierw jej, a potem zdecydował się podziękować w ten sposób personelowi Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w którym leczono jego żonę.

Choć to niedziela, a nie sobota jest ostatnim dniem igrzysk, trzeba przyznać, że konkurs na Wielkiej Krokwi i jego okoliczności, stały się ich świetnym finałem. Czymś wartym przeżycia, pełnym emocji, a przy okazji sportowym show z przytupem. I dobrze, bo choć trudno w tej imprezie pominąć wszystkie powiązania z polityką, absurdy i zdarzenia, które nie powinny mieć miejsca, to nie powinno się przemilczeć tych pozytywnych. A takie też się pojawiały: poza sobotnimi skokami imponowały budzące spore zainteresowanie padel, teqball i koszykówka 3x3 w Krakowie, czy wspinaczka w Tarnowie.

Każdy z 47 dotychczas zdobytych medali przez Polaków też ma swoją historię i znaczenie. Wielu zawodników pokazało się kibicom, którzy mogliby do nich nigdy nie dotrzeć. Nawet jeśli trybuny zazwyczaj świeciły pustkami i trudno było nie pomyśleć o stratach, jakie przyniosą igrzyska, to i tak wielu polskich sportowców na nich skorzysta. To taka druga strona medalu. Szkoda, że tak kosztowna, ale jednocześnie dobrze, że jest.