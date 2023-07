Alarm w Wiśle. "To byłby wielki skandal"

Polski Związek Narciarski od dłuższego czasu zabiegał, by zorganizować w naszym kraju turniej w trakcie sezonu Pucharu Świata. Finalnie to stało się faktem 25 maja, gdy Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) przystała na propozycję Zakopanego, Wisły i Szczyrku. Od 13 do 21 stycznia przyszłego roku, czyli tuż po Turnieju Czterech Skoczni, będziemy mogli obejrzeć pięć konkursów na trzech polskich obiektach. - Na razie jest to jednorazowy strzał - mówił Jan Winkiel, sekretarz generalny federacji w rozmowie z TVP Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Żyła tajemniczo w kwestii walki ze Sławomirem Peszko: Lubię wyzwania

Wisła nie zorganizuje konkursu Pucharu Świata? "Byłby wielki skandal"

Andrzej Wąsowicz, szef komitetu organizacyjnego PŚ w Wiśle rozmawiał z Interią na temat Polish Touru w nowym sezonie Pucharu Świata. Obiekt musi przejść remont, a do 10 lipca zainteresowane podmioty mogą się zgłaszać do przetargu. - Rozpoczęła się procedura do przygotowania remontu skoczni. Po 10 lipca przyjdzie czas na rozstrzygnięcie przetargu i wreszcie przejęcie placu budowy. W ostatnim tygodniu w Wiśle odbywały się jeszcze treningi, ale już niechętnie przyjmujemy zgłoszenia - powiedział.

Ze słów Wąsowicza wynika, że przetarg przeprowadza Centralny Ośrodek Sportu. - Nie wyobrażam sobie, by w Wiśle nie odbył się Puchar Świata. To byłby wielki skandal. Od tylu lat się staramy o to, by gościć najlepszych skoczków świata. Mam pewne pomysły na tę sytuację, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało - dodaje szef komitetu. Warto dodać, że prace na obiekcie będą naprawdę duże, bo trzeba wybudować kompletnie nowy zeskok, a także przygotować instalację wodną, która będzie służyła nie tylko do zraszania, ale też naśnieżania igielitu.

W Wiśle miałyby się odbyć dwa konkursy. Mowa o rywalizacji duetów (13.01), a także rywalizacji indywidualnej (14.01). W przypadku skoczni w Szczyrku FIS przyznał jeden konkurs indywidualny (17.01), natomiast Zakopane ugości skoczków i zorganizuje zawody drużynowe (20.01), a także indywidualne (21.01). Warto dodać, że to pierwszy przypadek, gdy Szczyrk zorganizuje zawody Pucharu Świata. Do tej pory miał okazję gościć skoczków w ramach FIS Cup oraz Pucharu Kontynentalnego.