Nie żyje skoczek znany z występów w PŚ i igrzysk w Pekinie. Miał 24 lata

Patrick Gasienica urodził się 28 listopada 1998 roku w mieście McHenry w stanie Illinois. Jego rodzice pochodzili z Zakopanego, a skoki narciarskie miał we krwi. Ten sport uprawiali zarówno jego dziadek, ojciec, jak i wuj. Patrick poszedł w ich ślady i z czasem został reprezentantem Stanów Zjednoczonych w tej dyscyplinie sportu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch przed Igrzyskami Europejskimi: Każdy z nas traktuje kolegę jako swojego rywala

U Kubackich coraz lepiej. "Proszę nie szkalować mojego talentu". Urocze

Patrick Gasienica nie żyje. Zginął w wieku 24 lat

Informacje o śmierci skoczka przekazał portal Skijumping.pl. Patrick Gasienica w poniedziałek w wieku 24 lat zginął w wyniku wypadku motocyklowego, o czym poinformowała osoba spokrewniona ze sportowcem.

Gasienicę w mediach społecznościowych pożegnał ukraiński skoczek Maxim Glyvka. - Brakuje mi słów. Patricku, byłeś niezwykłą osobą, kolegą z zespołu i wzorem do naśladowania. Powiedziałeś mi, żeby ciągle iść do przodu i nigdy się nie poddawać. Nie wiedziałem, że będą to ostatnie słowa, jakie do mnie skierujesz. Spoczywaj w pokoju - napisał w relacji na Instagramie.

24-letni skoczek na przestrzeni swojej kariery skakał głównie w FIS Cup oraz Pucharze Kontynentalnym. W zawodach Pucharu Świata próbował swoich sił pięciokrotnie, ale nigdy nie zakwalifikował się do pierwszej serii konkursowej. Z kolei w Pucharze Kontynentalnym jedyne w karierze punkty zdobył w chińskim Zhangjiakou w sezonie 2021/2022.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Schlierenzauer porzucił skoki i nie żałuje. Ma nowe życie. Zaskakujące, czym się zajmuje

Być może to pozwoliło mu się znaleźć w kadrze Stanów Zjednoczonych na ubiegłoroczne zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Na skoczni normalnej zajął 49. miejsce, na dużej odpadł w kwalifikacjach, a w zawodach drużynowych Amerykanie z Gasienicą w składzie zajęli dziesiąte miejsce.