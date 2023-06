Schlierenzauer porzucił skoki i nie żałuje. Ma nowe życie. Zaskakujące, czym się zajmuje

Gregor Schlierenzauer to legenda skoków narciarskich. W Pucharze Świata zadebiutował 24 marca 2006 roku, w wieku zaledwie 16 lat - od razu zapisał na koncie pierwsze punkty, a jego kariera nabrała rozpędu. Zdobył m.in. cztery medale olimpijskie. Dwa razy zakończył też sezon z Kryształową Kulą i 12-krotnie stawał na podium mistrzostw świata. W ostatnich latach był jednak cieniem samego siebie - rzadko kwalifikował się do drugiej serii, a na dodatek trapiły go kontuzje. Ostatecznie karierę zakończył 21 września 2021 roku.

Schlierenzauer ma nową pracę. Dość zaskakującą. "Nie mogę się doczekać, dokąd zaprowadzi mnie ta podróż"

Schlierenzauer udzielił wywiadu dla portalu Diepresse.com, w którym opowiedział o kulisach pożegnania ze skocznią. Przyznał, że decyzja nie była dla niego łatwa, ale nie żałuje tego kroku - finalnie pozwolił mu on wyzwolić się od wielkiej presji.

- Powiedzenie "stop" jest zawsze dużym wyzwaniem, a w tej dyscyplinie sportu jeszcze większym, bo oznacza linię mety. Bez treningu nie jest się w stanie uprawiać skoków, ale moja kontuzja nie była głównym powodem, dla którego pożegnałem się ze skocznią. Uzmysłowiłem sobie, że nie mogę i nie chcę podążać tą drogą z pełną koncentracją, determinacją i pasją. Zdałem sobie sprawę, że nie czuję już potrzeby bezwarunkowego zwycięstwa i należy zakończyć podróż - ujawnił Austriak.

- Teraz odkrywam zupełnie nowe podejście do życia: świadomość, że zniknęła ciągła presja i nie jestem tak bardzo widoczny publicznie, jest wyzwalająca - kontynuował Schlierenzauer. Czym właściwie zajmuje się obecnie były skoczek? Kierunek, w jakim się rozwija, może nieco zaskakiwać.

- Nadal pozostaje obecny w sporcie i śledzę rywalizację, ale nie poświęcam się temu w pełni. Od dwóch lat dzieje się coś nowego - rozpocząłem szkolenie na agenta nieruchomości. W międzyczasie założyłem też własną firmę. Nie mogę się doczekać, dokąd zaprowadzi mnie ta podróż. (...) Architektura i design zawsze były moim "konikiem" - podkreślił Austriak.

Schlierenzauer pozostaje rekordzistą. Stoch powoli się zbliża

Po zakończeniu kariery Schlierenzauer trudnił się też fotografią. W listopadzie 2022 roku odbył się nawet jego pierwszy wernisaż, ale ostatecznie nie poszedł tą ścieżką. - Fotografia to nadal fajne hobby, ale już nie sposób na życie. Zawsze towarzyszyła mi w karierze sportowej, pozwalała zmniejszyć stres, oderwać się od presji oraz zdobyć nowe doświadczenie - zakończył.

Mimo że Schlierenzauer zakończył karierę już niemal dwa lata temu, a w ostatnich sezonach spisywał się zdecydowanie poniżej oczekiwań, to nadal pozostaje rekordzistą pod względem zwycięstw w Pucharze Świata. W dorobku posiada aż 53 triumfy. Drugi w tej klasyfikacji jest Matti Nykaenen (46), a trzeci są ex aequo Adam Małysz i Kamil Stoch (39).