U Kubackich coraz lepiej. "Proszę nie szkalować mojego talentu". Urocze

Marta Kubacka w marcu tego roku przeżyła dramatyczne chwile. Kobieta z ciężkimi dolegliwościami kardiologicznymi walczyła o życie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a towarzyszył jej w tym jej mąż Dawid Kubacki. Słynny skoczek, żeby być przy żonie, zrezygnował z walki o podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i przedwcześnie zakończył ubiegły sezon. Na szczęście Martę Kubacką udało się uratować, ale konieczne było wstawienie rozrusznika serca.

Marta Kubacka zakpiła z artystycznego talentu Dawida. "Zostań przy skokach"

Kobieta wróciła do domu pod koniec kwietnia i para po ciężkich przeżyciach próbuje wrócić do normalności. Dawid wznowił już treningi, choć jest świadom, że tegoroczne przygotowania mogą być bardzo utrudnione, gdyż żona wciąż może potrzebować jego wsparcia. - Chciałbym przygotowywać się z chłopakami w normalnym reżimie treningowym. Nadal nie wiem, czy będę miał możliwość zrobić to w całości i tutaj być może będę potrzebował odrobiny elastyczności ze strony sztabu szkoleniowego - mówił Kubacki w rozmowie z Eurosportem.

Ostatnio Marta Kubacka pokazała na InstaStories, jak brązowy medalista mistrzostw świata z Planicy bawi się ze swoją starszą córką Zuzanną. Ojciec wraz ze swoją pociechą narysował na tablicy coś, co chyba miało przypominać żyrafę. Na pierwszy rzut oka widać, że Kubacki nie ma ręki do rysunków, co kobieta skwitowała sugestywnym hashtagiem: "Zostań przy skokach". W nich z pewnością sprawdza się dużo lepiej.

Skoczek najwyraźniej nie chciał przyjąć tego wiadomości. - Proszę nie szkalować mojego talentu rysunkowego, bo mi Zuzia przeszkadzała - usprawiedliwiał się Kubacki na nagraniu. Od razu słychać, że humory w rodzinie dopisują.

Marta i Dawid Kubaccy doczekali się dwóch córek. Oprócz Zuzanny, która przyszła na świat w 2020 r., mają także młodszą - Maję. Poród miał miejsce w tym roku, akurat w trakcie Turnieju Czterech Skoczni, który zawodnik ostatecznie ukończył na drugim miejscu.