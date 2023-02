Brawo, brawo. Kolejne podium Polki. Okoliczności jednak mówią wiele o poziomie

Nicole Konderla po udanych występach na zimowej uniwersjadzie w Lake Placid, gdzie sięgnęła po trzy złote i jeden srebrny medal, teraz odniosła sukces przed rodzimą publicznością. W zawodach FIS Cup, czyli narciarskiej trzeciej ligi, w Szczyrku stanęła na drugim stopniu podium. Polka na skoczni Skalite (K-95) uzyskała odległości 92,5 i 98 m. Lepiej od niej spisała się jedynie Niemka Juliane Seyfarth.

Dobry występ Nicole Konderli. Polka na podium w Szczyrku

Konderla do triumfatorki straciła dość sporo, bo aż 19,5 punktu. Seyfarth prowadziła już po pierwszym skoku, kiedy to lądowała równo na punkcie K. W drugiej serii potwierdziła swoją przewagę i to w imponującym stylu - skoczyła 104 metry. Podium uzupełniła jej rodaczka Maike Tyralla (80,5 i 84,5 m). Dla Konderli to piąte podium w zawodach FIS Cup w tym sezonie.

Blisko podium po pierwszym skoku była druga z Polek Kinga Rajda - również medalistka minionej uniwersjady (jeden złoty i dwa brązowe medale). Uzyskała 87 m i na półmetku zmagań zajmował trzecie miejsce. Niestety w drugiej serii spisała się wyjątkowo słabo. Zaledwie 63 m sprawiły, że spadła dopiero na 12. miejsce. Poza Konderlą wyprzedziło ją jeszcze pięć naszych reprezentantek. Tuż za podium, na czwartej pozycji uplasowała się Anna Twardosz, 6. była Natalia Słowik, 7. Wiktoria Przybyła, 10. Pola Bełtowska, a 11. Joanna Kil.

Zawody w Szczyrku nie miały jednak zbyt dużej obsady. Wystartowało jedynie 20 zawodniczek. W sobotę światowa czołówka kobiecych skoków narciarskich rywalizowała za to w Pucharze Świata w austriackim Hinzenbach. Przed własną publicznością triumfowała Chiara Kreuzer, przed swoją rodaczką, liderką Pucharu Świata Evą Pinkelnig. Podium uzupełniła Japonka Nozomi Maruyama. Polki nie stratowały.

Zawody FIS Cup w Szczyrku potrwają do niedzieli. W sobotę o 17.00 wystartują jeszcze zmagania mężczyzn. W niedzielę czeka nas drugi konkurs kobiet o 9.45. Panowie na skoczni Skalite pojawią się po raz drugi o godz. 13.30.