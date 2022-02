Są decyzje ws. Rosji. Dwie reprezentacje wycofują się z MŚ, Norwegia apeluje do FIS

Trwa agresja Rosji na Ukrainę. W poniedziałkowy wieczór Władimir Putin oficjalnie uznał niepodległość separatystycznych republik - Donieckiej i Ługańskiej. A w czwartek nad ranem wojsko rosyjskie zaatakowały całą Ukrainę.

"Poprosiłem o szybką decyzję"

Są już pierwsze decyzje europejskich państw po agresji Rosji na Ukrainę. Erik Roeste, prezes Norweskiego Związku Narciarskiego zwrócił się do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) o odwołanie wszystkich pozostałych konkursów tego sezonu rozegranych w Rosji. W marcu miał tam się odbyć Puchar Świata w skokach narciarskich kobiet w Niżnym Tagile i Czajkowskim oraz Puchar Świata w skokach akrobatycznych na nartach w Moskwie.

- Stało się to bardzo szybko dzisiejszej nocy i miało dramatyczny przebieg. Dlatego wysłałem dziś wcześnie e-mail do FIS, w którym poprosiłem o szybką decyzję. Rosja najechała teraz na Ukrainę. Jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji i musimy dbać o bezpieczeństwo wszystkich. Nie tylko nas Norwegów, ale całego świata - przyznał Erik Røste.

Tymczasem dwa kraje: Szwecja i Finlandia wycofały swoje drużyny z mistrzostw świata w bandy (zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie). Miały się one rozpocząć w październiku tego roku w Rosji.

Wobec wydarzeń na Ukrainie, nie wiadomo też co będzie z finałem Ligi Mistrzów, który miał odbyć się na Gazprom Arenie w Sankt Petersburgu. Zaplanowany on był na 22 maja. UEFA być może zdecyduje się na przeniesienie finału do innego państwa.

- Biorąc pod uwagę całą sytuację, najprawdopodobniej finał zostanie odebrany. Wszystko jednak będzie zależeć od przepisów UEFA. Tylko Komitet Wykonawczy UEFA może podjąć decyzję o przeniesieniu finału. Jeśli jest tam napisane, że działania wojskowe są siłą wyższą i stanowią zagrożenie dla życia, to można mecz przenieść " - powiedział Wiaczesław Kołoskow dla "Sport24.ru".