Mocny głos z kadry: "Przykro patrzeć, jak Kamil Stoch się męczy"

W Nowy Rok w Garmisch-Partenkirchen zobaczyliśmy świetną rywalizację Ryoyu Kobayashiego i Markusa Eisenbichlera. Japończyk pokonał Niemca o 0,2 pkt i umocnił się na prowadzeniu w 70. Turnieju Czterech Skoczni. Na trzecim miejscu zawody skończył rewelacyjny Słoweniec Lovro Kos.

REKLAMA

Polacy, niestety, znów rozczarowali - 11. był Piotr Żyła, 23. Jakub Wolny, 35. miejsce wspólnie zajęli Paweł Wąsek i Andrzej Stękała, 39. był Dawid Kubacki, a 47. Kamil Stoch.

Piotr Żyła skomentował swój występ. "Ojej, ojej"

Piotr Żyła za bardzo się nakręcił

- Mogę pochwalić Kubę Wolnego. Zaczyna skakać jak na niedawnych treningach w Ramsau. Łapie, o co chodzi. To jeszcze nie jest jego poziom, ale zbliża się - mówi Maciej Maciusiak.

- Piotrek też na plus. Ale bardzo dobre miał treningi [w sylwestra był w nich czwarty i drugi oraz piąty w kwalifikacjach], a w konkursie chyba za dużo chciał, za bardzo się nakręcił - dodaje jeden z trzech trenerów naszej kadry.

Zobacz wideo Kobayashi vs reszta świata. Brutalna zapowiedź Turnieju Czterech Skoczni

"Kamil Stoch jest wymęczony"

Z szóstką zawodników na Turnieju Czterech Skoczni przebywają Michal Doleżal i Grzegorz Sobczyk. I to oni zdecydowali, że kadra bez zmian pojedzie na austriacką część imprezy.

Co z Turniejem Czterech Skoczni? PZN podjął decyzję

To decyzja zaskakująca zwłaszcza w kontekście Stocha. Trzykrotny zwycięzca Turnieju w Oberstdorfie zajął 41. miejsce, a w Ga-Pa był 47. Kamil Stoch startuje w TCS-ie po raz 17. i nigdy wcześniej nie zaczynał go tak słabo jak teraz.

Maciusiaka pytamy, czy jest możliwe, że nasz najlepszy i bardzo doświadczony skoczek z dnia na dzień znacząco się poprawi.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl



- Bardzo przykro patrzeć jak Kamil się męczy. Próg mu nie oddaje, przez to Kamil ma problemy w locie. Widać, że jest tym wymęczony. Kamil bardzo, bardzo wolno leci. A wiadomo, że jego najmocniejszą stroną zawsze był lot. On latał nienagannie technicznie i nawet jak na progu zepsuł, to leciał szybko. A teraz całkiem stracił kontrolę nad lotem. Kamil na pewno jest skołowany - analizuje Maciusiak.

- A czy może się poprawić? Może. Ale w Innsbrucku nie będzie walczył o podium. Nie ma co się oszukiwać - odpowiada trener.

Totalna kpina ze skoków narciarskich! Powinni za to stracić pracę. "Skandaliczne"

"Był na granicy sieknięcia buli"

Nadzieje na lepszy wynik Stocha na lubianej przez niego skoczni Bergisel można opierać na tym, że i w Ga-Pa mistrz wyglądał przyzwoicie. Nie w konkursie, ale dzień wcześniej. Wtedy na treningach był 15. i 16. A w kwalifikacjach zajął 16. miejsce.

- Ale tak naprawdę w kwalifikacjach Kamil był na granicy sieknięcia buli, tak nisko leciał. Oczywiście można pewne rzeczy poprawić po analizie. Ale też Kamil musi trochę poryzykować. A wiadomo, że trudno ryzykować, kiedy się nie skacze dobrze i jest się niepewnym. Trudno wtedy puścić głowę - mówi Maciusiak.

Klasyfikacja Pucharu Narodów 2021/2022. Koszmar trwa. Polacy z ogromną startą do czołowej piątki

- Kamilowi musi być teraz bardzo ciężko. A my? Jechaliśmy na tym, że Kamil skacze, a teraz musimy się trzymać tego, że reszta robi kroczek do przodu. Nie jest łatwo, ale ciągle wierzymy, że tej zimy jeszcze będzie dobrze - podsumowuje Maciusiak.