Adam Małysz załamany. "Masakra. Co mam powiedzieć?"

Kamil Stoch zajął szóste miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach w Engelbergu (wygrał Karl Geiger, drugie miejsce zajął Ryoyu Kobayashi, a trzeci był Timi Zajc). O pozostałych Polakach aż nie chce się pisać. Na 49. sklasyfikowanych 48. miejsce zajął Dawid Kubacki. Niewiele lepsi byli Jakub Wolny i Paweł Wąsek - zajęli odpowiednio 44. i 45. miejsce. A Andrzej Stękała choć był 35., to nawet nie otarł się o awans do drugiej serii - do tego brakowało mu 7,3 pkt.

"Dawid taki jest"

- Masakra. Co mam powiedzieć? - odpowiada załamany Adam Małysz, gdy prosimy go o komentarz. - Kamil okej, reszta bardzo słabo - dodaje.

Najbardziej martwi postawa Kubackiego. Mistrz świata i zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni zapunktował tej zimy tylko w jednym z sześciu startów. W ubiegłym tygodniu opuścił konkursy Pucharu Świata w Klingenthal i razem z Wolnym, Stękałą oraz Klemensem Murańką trenował w Ramsau. Miał wrócić w lepszej formie, tymczasem w piątek ledwo przeszedł przez kwalifikacje - był 48. - a w sobotnim konkursie był lepszy od zaledwie jednego skoczka, Andersa Fannemela.

Najgorsze jest to, że Kubacki po piątkowych kwalifikacjach mówił przed kamerą Eurosportu, że jego czucie tamtego skoku było dobre. I że o ewentualnych błędach dowie się dopiero od trenerów. - Dawid taki jest, często musi zobaczyć coś, by dostrzec błędy - mówi Małysz.

Były mistrz przekazuje nam, że w sobotnim skoku w konkursie Kubacki błędy dostrzegł od razu (Dawd nie podzielił się wnioskami, tym razem nie zatrzymał się przed stanowiskiem Eurosportu). - Ale po serii próbnej czy w piątek powiedział, że idzie w dobrym kierunku. A więc pytam, po czym to widać. Bo nie mam pojęcia - denerwuje się Małysz.

W serii próbnej Kubacki był 25. Być może faktycznie w tamtym skoku poczuł, że coś drgnęło. Ale trudno budować optymizm tylko na tym.

"I jest kaplica"

Większe szanse na punktowanie razem ze Stochem ma chyba Piotr Żyła. On fatalnie wypadł w piątkowych kwalifikacjach. Był w nich dopiero 60. i w sobotę miał przymusowe wolne. Co gorsza, Żyła zaprezentował bardzo niepokojącą technikę - z dziwnej pozycji najazdowej na progu wyszedł tak krzywo, że w locie bardziej ratował się przed upadkiem niż walczył o odległość.

- Piotrek już siada źle do pozycji i jest kaplica. A wyjście zrobił bardziej z jednej nogi - mówi Małysz.

Przed ostatnim konkursem przed świętami Bożego Narodzenia całe nasze skoki stoją tylko na nogach Kamila Stocha. W niedzielę w Engelbergu raczej to się nie zmieni. Niestety. Naprawdę "masakra" to dobre podsumowanie tego, co oglądamy.