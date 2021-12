Małysz grzmi, a FIS każe się uspokoić. Zmiany po "nagonce na Polaków"

Od konkursów w Ruce jest głośno o zamieszaniu związanym z polską kadrą i jej kombinezonami. Było wzmożone sprawdzanie, dyskusje podczas i po kontrolach, ale także dyskwalifikacje. Są już wdrażane nowe rozwiązania, których, jak zapowiada Mika Jukkara, nowy kontroler sprzętu w Pucharze Świata, ma być jeszcze więcej.

Kombinezony Polaków, a dokładniej ich rozciąganie, było kontrowersyjnym tematem już przy zawodach Pucharu Świata w Ruce kilka tygodni temu. Dziennikarz TVP Sport, Michał Chmielewski udostępniał na Twitterze, jak Finowie pokazywali w mediach społecznościowych "kombinowanie" Polaków przy strojach jeszcze przed skokiem. Na profilu "Onkonalka" pojawiło się zbliżenie kombinezonu jednego z polskich skoczków z wystającym charakterystycznym "dzióbkiem".

I Polacy musieli się poddać dodatkowej kontroli w Wiśle. Efekt? Dyskwalifikacja Macieja Kota po skoku w piątkowych kwalifikacjach i długa dyskusja Michala Doleżala z Miką Jukkarą jeszcze tego samego dnia. Chciał się dowiedzieć, czego dokładnie jego zawodnicy powinni unikać i co jest właściwe, a co nie.

- Ktoś zakapował do FIS, że mamy niedozwolone kombinezony - oceniał za to w wypowiedzi dla Skijumping.pl w Wiśle Adam Małysz. Według niego sam kontroler sprzętu przyznał, że ktoś dał mu sygnał, że polscy skoczkowie kombinują ze sprzętem. - Chodzi o tak zwany dzióbek w kroku, który jest niedozwolony w kombinezonach. Oczywiście zawodnicy zostali zmierzeni i wszystko jest w porządku. Nie wiem, skąd takie insynuacje. Bylibyśmy głupkami, gdybyśmy coś takiego zrobili, wiedząc, że tego nie wolno. Może ktoś zrobił to celowo, żeby wysłać naszych skoczków do kontroli i jeszcze ich rozbić - dodawał.

Inna sprawa, że problemy nie zawsze brały się z niczego. Polacy niemal co weekend sprawdzali nowe kombinezony. To jednak nic dziwnego w przypadku słabszych wyników i początku sezonu, gdy zawsze chce się dobrać najlepszy sprzęt, a nawet zachować go na kolejne tygodnie i imprezy docelowe. Do tego nie zawsze wystarczy trening. - To temat-rzeka. Ale to też temat, który chcemy zostawić dla siebie. W telewizji nie wszystko widać, nie wszystko też pokazujemy, coś dla siebie trzymamy - mówił Łukaszowi Jachimiakowi Maciej Maciusiak, asystent Michala Doleżala.

Kontroler tłumaczył wzmożone sprawdzanie Polaków. "To jak w Formule 1"

Już wtedy w Polsce zapytaliśmy Mikę Jukkarę o to, czego obawiał się w sprawie nieprawidłowości przy kombinezonach kadry Doleżala. - To nie tak, że któraś z reprezentacji dała mi znać, że powinienem to sprawdzić. Dostałem cynk, ale z naszej grupy kontroli sprzętu w poprzedni weekend w Ruce. Czasem tak jest. Dostaję wiadomość na krótkofalówkę z góry: sprawdź na dole tego i tego. Wtedy sprawdzamy i jeśli znajdujemy problem, to oceniamy ze wszystkimi w zespole, co z nim zrobić - tłumaczył Fin.

Według Jukkary wszystko odbyło się po to, żeby takie sytuacje nie zaistniały już w przyszłości. - Zaprosiłem ich do dyskusji, chciałem wyjaśnić, o co dokładnie chodzi. Z mojej strony wszystko jest okej, chciałem i będę chciał być transparentny, czysty, więc wolę za każdym razem porozmawiać z zespołem, który czegoś nie rozumie albo robi coś nie tak - wskazał. - Nikt nie może zabronić innym reprezentacjom "szpiegowania" innych. Wtedy wychodzi, że ktoś coś zauważył i pewnie głośno o tym mówi. To jak w Formule 1: każdy chce coś znaleźć i patrzy też na rywali, chce zauważyć, co oni przygotowują i mieć pewność, że to zgodne z przepisami. Ale uwierzcie mi: wiedzieliśmy o tym już, zanim ktokolwiek zacząłby się wykłócać, że Polacy robią coś źle. Po naszych rozmowach wszystko powinno być już w porządku - zapewniał. Ale nie wszystko najwyraźniej zostało wyjaśnione.

Kolejna dyskwalifikacja. Małysz grzmiał o "nagonce na Polaków". "To jest szok"

W kolejny weekend Pucharu Świata w Klingenthal znów przyszły wzmożone kontrole u Polaków. Jukkara prawdopodobnie chciał sprawdzić, czy skoczkowie i sztab zastosowali się do jego próśb i wytycznych. I pojawił się kolejny zgrzyt: Fin zdyskwalifikował Pawła Wąska, który miał szansę na punkty PŚ w niedzielnym konkursie. - Jesteśmy w szoku. Czujemy się, jakby nagonka była na nas - mówił Adam Małysz w rozmowie z Eurosportem. - Piotrek Żyła wczoraj po każdym skoku był kontrolowany, co się nie zdarza. Sztab przecież mierzy kombinezony. Dziś nawet dwa razy i wszystko wychodziło ok. To jest szok. Paweł mógł dziś dobre miejsce zająć - dodał.

- Adam szybko reaguje na tego rodzaju sytuacje. On może ocenić, czy to celowe działanie, czy akurat tak na nas trafiło. Twierdzę, że jeśli kontroler chce znaleźć jakieś miejsce, w którym kombinezon jest nieregulaminowy, to znajdzie. Dziwne, że Pawłowi sprawdzano kombinezon nawet przy nogawce i tam znaleziono nieprawidłowość. Czasami wystarczy obwód w pasie, czy klatce piersiowej, bo tam ma to największe znaczenie. Jak się szuka po całym kombinezonie, to znajdzie się jakieś pół centymetra u każdego - oceniał w programie Sport.pl LIVE prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Apoloniusz Tajner.

Doleżal chce dyskusji. Ma wątpliwości. Kontrowersje także u Norwegów i Niemców

Działacz dodawał, że widział gołym okiem, jak Norwegowie rozciągają się na belce startowej i powstają wybrzuszenia, dające do zrozumienia, że w ich kombinezonach jest sporo luzu. Twórca sprzętu ze Słowenii, Peter Slatnar w rozmowie dla dziennika "Delo" wskazywał nawet, że zawodnicy Alexandra Stoeckla mieli nowe materiały, które "w jakiś sposób prześlizgnęły się przez kontrolę sprzętu". Przed zawodami PŚ w Engelbergu temat powrócił także na profilu "Onkonalka". Tym razem na Instagramie pojawiły się nienaturalne kształty kombinezonów Niemców.

Pojawił się zatem nowy kierunek: dlaczego mocniej sprawdzani są Polacy, skoro kontrowersje są u wiele nacji? - Mam jakieś wnioski do tego, co reszta, co inne reprezentacje robią. Będziemy się starali ukierunkować to wszystko, żebyśmy nie zostali gdzieś z tyłu. Nie chodzi o kopiowanie rozwiązań, ale są rzeczy, które są do dyskusji - ocenił po kwalifikacjach w Engelbergu Michal Doleżal w rozmowie dla TVP Sport. Za kulisami w skokach rozpoczęła się pokerowa rozgrywka. Ten sezon i sukcesy płaskich nart Anże Laniska na początku rywalizacji, czy specjalnych rowków w nartach Norwegów w ostatnich konkursach pokazują bowiem najlepiej, że sprzętem obecnie można ugrać wiele.

Jukkara nie chciał być nowym "FIS Police". Przy dyskwalifikacji Kobayashiego mocniej zabiło serce. "Ale tu chodzi o efekt, a nie emocje"

Rozjemcą ma być Jukkara. Fin, który w tym sezonie wszedł w buty człowieka znanego przez ostatnie 30 lat, jako "FIS Police", czyli Seppa Gratzera. Niemiec odszedł na emeryturę po zakończeniu zeszłego sezonu, a Jukkara został wybrany na jego następcę. - Nie chciałem być taki, jak on. Był człowiekiem-instytucją, bardzo wiele pomógł mi przez lato, gdy pracowaliśmy wspólnie przy cyklu Letniego Grand Prix, ale on wymyślił część przepisów i był twarzą całej sprzętowej części tego sportu. Ja wszedłem tu jako ktoś nowy i chcę to poprowadzić na własnych zasadach - mówił nam Jukkara.

Już w trzecim dniu rywalizacji w nowym sezonie zdyskwalifikował Ryoyu Kobayashiego, ówczesnego wicelidera Pucharu Świata. - Czy w takiej sytuacji bardziej drżą ręce? Nie. Może przez chwilę mocniej zabiło serce. Ale tu nie chodzi o emocje, a efekt. Nie chcę znajdować nieprawidłowości u zawodników, każdego z osobna, nieważne, czy jest najlepszy, czy nie. Ale jak znajdę, to w każdym przypadku postępuję tak samo - opisywał Jukkara. Nowy kontroler od początku zapowiadał, że sprawdzania będzie więcej i będzie czemuś służyło. I tak było w piątek w Engelbergu.

Nowa wirtualna linia w skokach. A będzie więcej kontroli i kolejne zmiany

Jukkara sprawdził wszystkich skoczków po kwalifikacjach. Mierzył krok i jak tłumaczy, zbierał dane. - To nasza wewnętrzna decyzja, żeby tak postąpić. Chcemy ustalić odpowiednie wytyczne, żeby u wszystkich zasady były jasne, a kombinezony wyglądały podobnie, nie było miejsca na manipulacje względem przepisów. Faktycznie, mieliśmy ostatnio wiele rozmów z trenerami odnośnie tego, co można, a czego nie. Zwłaszcza przy rozciąganiu kombinezonów na górze skoczni. Pojawiły się zachowania, których nikt nie chciał widzieć. I wprowadziliśmy nową zasadę: wirtualną linię. Zaczyna się pięć belek w górę od miejsca, gdzie stoi kontroler sprzętu. W tej przestrzeni zawodnik nie może już praktycznie w ogóle rozciągać kombinezonu. Mamy to wyraźnie ustalone. Wcześniej mogli robić więcej, byli ograniczeni dopiero przy pojawieniu się u kontrolera. Nie mogli łamać przepisów, ale brak tej przestrzeni kreował dużo naginania zasad. Nie podobało nam się to, więc teraz te pięć belek przed kontrolą muszą po prostu zejść w dół, trzymając narty - zdradził Fin.

- Teraz kontrole będą już przeprowadzane "normalnie", pojedynczo, ale skoczkowie muszą się przyzwyczaić, że jest i będzie ich dużo - przyznał. - Taki jest wręcz nasz cel: więcej kontroli, więcej dokładności, mniej kontrowersji, zmiany na lepsze. A wszystkim, których dotychczasowe sprawy wprowadziły w nastawienie przeciwko nam albo doszukiwanie się spisków, zalecam trochę spokoju. Nikt nie chce tutaj źle, nikt nie będzie poszkodowany. Mogę też powiedzieć, że sytuacja się poprawia. Na początku sezonu z rozciąganiem kombinezonów i łamaniem przepisów było dużo gorzej - dodał Mika Jukkara.

Sobotni konkurs w Engelbergu z pięcioma Polakami na starcie rozpocznie się o godzinie 16:00. Zostanie poprzedzony serią próbną, którą zaplanowano na 15:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.