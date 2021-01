Dramat Andreasa Wellingera w Szczyrku! Jan Habdas najlepszy z Polaków

Środowy konkurs w Szczyrku zdominowali Niemcy i Austriacy, którzy zajęli 10 pierwszych miejsc. Zawody wygrał Philipp Raimund, który uzyskał odpowiednio 103 i 97 metrów. Ze stratą 3,1 punktu drugie miejsce zajął Austriak Timon-Pascal Kahofer, a trzeci był rodak Raimunda, David Siegel, który do zwycięzcy stracił 7,9 punktu.

Najlepiej z Polaków wypadł Jan Habdas, który zajął 11. miejsce po skokach na odległość 93 oraz 90,5 metra. 22. był Adam Niżnik, 24. Krzysztof Leja, 25. Wiktor Pękała, a 30. Mateusz Gruszka.

Poza drugą serię znaleźli się Jarosław Krzak (32.), Arkadiusz Jojko (37.), Stanisław Ciszek (47.), Damian Lasota (54.) oraz Karol Niemczyk (64.) Zdyskwalifikowany został zaś Kacper juroszek.

Kompromitacja Wellingera

Drugi dzień z rzędu kompletnie rozczarował Andreas Wellinger. Mistrz olimpijski z Pjongczangu, który we wtorek zajął dopiero 28. miejsce, w środę się skompromitował. Niemiec uzyskał zaledwie 76,5 metra, przez co zajął dopiero 45. pozycję i nie awansował do 2. serii rywalizacji.

