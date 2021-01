Milik porozumiał się z nowym klubem, ale transfer wciąż jest wstrzymany. "Kuriozalne"

Nie ustają negocjacje ws. transferu Arkadiusza Milika. Polak pragnie opuścić Napoli w zimowym oknie. I choć początkowo wydawało się, że naszemu asowi najbliżej do Atletico Madryt, to teraz faworytem do jego pozyskania jest Olympique Marsylia. Negocjacje potwierdziły i zachodnie media, i dyrektor sportowy Napoli, i trener OM Andre Villas-Boas, ale porozumienia nie ma. Dlaczego?

REKLAMA

Zobacz wideo Hertha BSC - TSG 1899 Hoffenheim 0-3 - Niewykorzystany rzut karny Krzysztofa Piątka [Eleven]

Napoli chce zabronić Milikowi powrotu do Włoch. "To dość kuriozalne"

Nowe światło na sprawę rzucił Krzysztof Stanowski z portalu weszlo.com. Według jego informacji, kluby są dogadane ws. kwoty transferu i jego formuły (półroczne wypożyczenie z obowiązkiem wykupu), ale kością niezgody pozostaje klauzula "anty-Włochy", która uniemożliwiałaby Milikowi powrót do Serie A przez najbliższe półtora roku lub nawet dwa lata.

Nowy klub jest podekscytowany perspektywą transferu Milika! "Jeden z najlepszych"

"To oczywiście jest dość kuriozalne: w Serie A reprezentant Polski ma ugruntowaną pozycję i trudno zrozumieć, dlaczego miałby wykluczać opcję powrotu do tak mocnej i bogatej ligi, gdzie wzbudza zainteresowanie czołowych klubów. Ponadto kluczowe jest jeszcze jedno: przecież od lata Milik powinien być wolnym człowiekiem – wolnym w tym sensie, że całkowicie niezależnym od Napoli. Dlaczego więc ten klub miałby dalej mieć wpływ na jego przyszłość zawodową?" – zastanawia się Stanowski.

Jeśli nie dojdzie do transferu, Milik przesiedzi pół roku na trybunach

Co jeżeli nie dojdzie do transferu Milika? Włoskie media sugerują, że do walki włączą się inne kluby, które nie chcą płacić Napoli za napastnika, którego latem będzie można wziąć za darmo. W ten sposób Arkadiusza sprowadzić chciałyby np. Juventus czy nawet Bayern Monachium. Spędzenie kolejnych sześciu miesięcy w Neapolu oznaczałoby jednak pół roku siedzenia na trybunach oraz zminimalizowanie szans 26-latka na wyjazd na mistrzostwa Europy.

Hiszpańska legenda zachwycona Majeckim. Zwycięzcy Ligi Europy śledzą postępy Polaka

"Milik może odgrywać w Marsylii kluczową rolę"

Transfer Milika do Marsylii we francuskich mediach zachwalał Ludovic Obraniak. – Milik ma niesamowitą lewą nogę i jak na tak wysokiego napastnika jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie – przekonywał były reprezentant Polski. – Jest bardzo sprytny w polu karnym i dobrze gra głową. Może odgrywać w Marsylii kluczową rolę. Napoli to klub w którym jest wielka presja, to też dobre przygotowanie do tego, co czeka piłkarza w Marsylii. Innych mogłoby to przerosnąć, Milika nie. To nie Flash, nie biega z prędkością 200 kilometrów na godzinę, ale ma duże umiejętności i jest ambitny. Nie jest to też Lewandowski, nie można go z nim porównywać. Ale to dobry i inteligentny zawodnik – ocenił.