Nowy faworyt do zastąpienia Brzęczka? Prowadzi rozmowy z PZPN-em. "Z nim będzie tragedia"

Nie ustają spekulacje ws. następcy Jerzego Brzęczka. Selekcjoner reprezentacji Polski został w poniedziałek zwolniony i wiele wskazuje na to, że naszą kadrę obejmie obcokrajowiec. Media wskazywały różnych kandydatów, w tym Marco Giampaolo, Vincenzo Montellę czy Luciano Spallettiego, ale na horyzoncie pojawiło się kolejne nazwisko – Portugalczyka Paulo Sousy.

Kandydaturę Paulo Sousy podsunął jeden z najbardziej rzetelnych dziennikarzy

Na temat tej kandydatury są wykluczające się informacje. Z jednej strony, poinformował o niej słynny włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. Z drugiej, jego doniesieniom zaprzeczył Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

W każdym razie, 50-letni Sousa to były dobry piłkarz m.in. Juventusu i Borussii Dortmund, z którymi zdobywał Ligi Mistrzów, natomiast w karierze trenerskiej wiodło mu się różnie. Jego jedynymi sukcesami są mistrzostwa Węgier (z Videotonem, 2011/12), Izraela (z Maccabi Tel Awiw, 2013/14) i Szwajcarii (z FC Basel, 2014/15).

Sousa, który preferuje grę z trójką stoperów, nigdy nie pracował jako selekcjoner. Ma łatkę trenera, z którym nie warto wiązać się na dłużej. Od 2008 roku pracował w dziewięciu klubach, a najwięcej czasu, dwa lata, spędził w Fiorentinie, w której prowadził Jakuba Błaszczykowskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Ostatnio był szkoleniowcem Bordeaux, gdzie spotkał się z Igorem Lewczukiem. Z pracy we francuskim klubie zrezygnował w sierpniu ubiegłego roku ze względu na nieporozumienia z zarządem.

"Sousa był jednym z najgorszych szkoleniowców Bordeaux w XXI wieku"

– Z Sousą będzie tragedia – napisał na Twitterze Michał Bojanowski, komentator Ligue 1 w Canal+. – Panowie on był w Bordeaux, widziałem to niemal co tydzień, mało która drużyna wywoływała u mnie fizyczny ból przy oglądaniu. Był to jeden z najgorszych szkoleniowców Bordeaux w XXI wieku. Drużyna grała strasznie topornie, bez polotu i pomysłu - choć jakość piłkarzy nie pomagała. Plus miał w kontrakcie zapisany procent od sprzedaży zawodników, co w ogóle jest jakąś paranoją – krytykował Bojanowski.

Kariera trenerska Paulo Sousy transfermarkt.de