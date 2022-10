Siatkarki sprawiły, że Polska jest z nich dumna. A tu nagle: "Serbkom nie podałbym ręki"

Reprezentantki Polski walczyły jak lwice, jednak musiały uznać wyższość obrończyń tytułu Serbek (2:3). Polki, jako pierwsze na tym turnieju zdołały ugrać seta, a ostatecznie nawet dwa, przeciwko renomowanym przeciwniczkom. Nikomu innemu ta sztuka się nie udała.

"Półfinał był bardzo blisko, ale tej drużynie należy się ogromny SZACUNEK!!". Twitter po meczu Polek

Reprezentantki Polski zaprezentowały się niesamowicie pomimo ostatecznie niekorzystnego wyniku. W polskiej drużynie fenomenalnie zagrała Magdalena Stysiak, która przez swoje serwisy była prawdziwą zmorą dla Serbek. O samym spotkaniu więcej można przeczytać TUTAJ. Zdaniem praktycznie wszystkich internautów, Polki mogą być z siebie dumne, postawiły się zdecydowanym faworytkom, z którymi na tym turnieju już raz przegrały (0:3). Tak prezentują się nastroje po porażce polskich siatkarek.

"Mamy kapitalne reprezentacje siatkarskie i jestem przekonany, że obie zobaczymy na Igrzyskach w Paryżu. Wszystkie mecze. Ligi Narodów, Mistrzostw Europy, Pucharu Świata i kwalifikacji olimpijskich w 2023 roku zobaczą Państwo w @sport_tvppl" - napisał Marek Szkolnikowski. Szef działu sportowego w telewizji publicznej.

"Głowa do góry, jeszcze sobie te łzy odbijemy! To dopiero początek - kamień węgielny wmurowany. Ależ to był ogień! Dzięki za te emocje i walkę! Duma. Uwaga Paryż - nadchodzimy! #jazdababy #POLSER" - dodał Tomasz Wolny, dziennikarz TVP.

"BOŻE!! Co to był za mecz, co to był za turniej. Półfinał był bardzo blisko, ale tej drużynie należy się ogromny SZACUNEK!! #VolleyballWorldChampionship" - skomentowała Karolina Jaskulska, redaktorka portalu sport.pl.

"Kobiety, Świat, Dominacja. Oddały wszystko, co miały" - dodał Karol Kłos, reprezentant Polski w siatkówce mężczyzn.

Znaleźli się również zagraniczni fani, którym zaimponowała gra Polek. "Wow! Serbia 3-2 nad Polską. 76 połączonych punktów między dwoma przeciwnikami! A Wołosz…jestem nowym największy fanem. Gratulacje dla Serbii… Wiem, jak ciężko jest grać przed tym tłumem. Byli twardzi na odcinku. USA vs. Serbia jutro i oglądam!" - napisał Erik Shoji, amerykański siatkarz.

"Mamy fantastyczne dziewczyny #POLSER #VolleyballWorldChampionship. Nawet na chwilę nie przełączyłem na #ChampionsLeague. Paniom z Serbii, które grają w Leningradce, nie podałbym ręki..." - dodaje Cezary Olbrycht, dziennikarz Canal+.

"Nie przestawajmy kochać polskie siatkarki" - wrzucił na Twittera Tomasz Zimoch.