Dziewczyny, było pięknie! Polki pokazały, jak się przechodzi do historii

Piłka trafiła w boisko tuż pod rękami Marii Stenzel, a ta westchnęła i się skrzywiła. Potem na boisku płakała z resztą Polek, które po horrorze, w którym jedna piłka decydowała o półfinale mistrzostw świata, przegrały z Serbkami 2:3 (25:21, 21:25, 19:25, 26:24, 14:16). Odpadły z turnieju, ale pokazały, że nie można ich skreślać w żadnych okolicznościach. A przecież jeszcze niedawno nikt w nie nie wierzył.

Giovanni Guidetti, jeden z wielkich mistrzów Stefano Lavariniego, jeden z mentorów selekcjonera reprezentacji Polski, tuż przed meczem biało-czerwonych z Serbkami odpadł z mistrzostw świata. Ale nawet będąc smutnym po porażce swoich Turczynek, zapytany o Lavariniego i polską kadrę, powiedział: - Każdy zespół musi zagrać słaby mecz na takim turnieju. Serbki jeszcze takiego nie miały. Nie zdziwiłbym się, jakby przytrafił się właśnie dziś.

I jeśli ktoś tak jak Guidetti uwierzył w to, że Polki naprawdę miały szansę wejść do strefy medalowej mistrzostw świata, niech nie uważa się za marzyciela. Bo miały. Nie tylko nawiązywały walkę, ale potrafiły przeważać. Chwilami grały jak bohaterki. Oczywiście, pojawiały się błędy. I to przykre, że znów się nie udało, ale ten ćwierćfinał, ten sukces trzeba docenić i tylko tak go nazywać. Może Serbki na koniec były za mocne, ale czy nie pięknie było widzieć, że polskie siatkarki znów mogą grać z radością? Nakręcały się, bardzo chciały, miały nadzieję. I choć ta została im we wtorkowy wieczór brutalnie odebrana ostatnią piłką, to liczy się samo to, że mogły ją dostrzec i odczuć. Oby teraz dostrzegli ją inni, bo taki potencjał, jaki mają, nie może się zmarnować.

Lavarini z dwóch jokerów zrobił asy. Polki mogły pytać jednej z najlepszych na świecie: "Gdzie lecisz?"

Jeszcze przed meczem pojawiło się małe zaskoczenie: na rozgrzewkę libero Aleksandra Szczygłowska wyszła nie w białej, a w czerwonej koszulce sugerującej, że będzie grała jako przyjmująca. Okazało się, że drobnego urazu doznała Monika Fedusio, która miała na sobie białą koszulkę libero. To był ważny moment, wrócimy do niego. Potem Mazurek Dąbrowskiego na prawie osiem tysięcy gardeł, cała hala oświetlona komórkowymi światłami latarek, wszystko zgodnie ze scenariuszem.

Po stronie Polek od początku przeważały proste błędy: dużo niedokładnych, albo niepodbijanych piłek, a do tego przestrzelone zagrywki. Zwłaszcza pierwsza w wykonaniu Magdaleny Stysiak, która zatrzymała się daleko poza bandami otaczającymi boisko. Brakowało tak solidnej gry w obronie, jak po stronie Serbek. U Tijany Bosković, przed którą Polki były ostrzegane, udało się podbić dopiero szóstą, albo nawet siódmą zaatakowaną piłkę. Pierwsze punkty dla mistrzyń świata zdobywała w zasadzie w pojedynkę. Ale Polki trzymały się blisko rywalek. Traciły maksymalnie trzy punkty i to jednorazowo.

I w tym momencie Pan Trener Stefano Lavarini sięga po dwa dżokery. Ola Szczygłowska i Weronika Szlagowska na przyjęciu w najtrudniejszym momencie seta z niepokonaną drużyną na MŚ? No, siatkarski wariat. Przynajmniej tak się wtedy wydawało. A Włoch z tych dżokerów zrobił dwa asy. Podbicia Szczygłowskiej, sytuacyjne rozegrania, uderzenia "Szlago", do tego całokształt, a szczególnie zagrywki Rożański i Stysiak. Nie zawodził też blok. A Serbki tylko na to wszystko patrzyły.

Dzięki wcześniejszej spokojnej grze Polki pozostawały blisko Serbek i potrafiły się z nimi bić na równi. Teraz weszły jeszcze o poziom wyżej. A już najpiękniejszym momentem był ten, gdy Bosković, jedna z najlepszych atakujących na świecie, przestrzeliła kluczową piłkę i Polki mogły pytać "Gdzie lecisz?".

To wydawało się nieprawdopodobne, nawet gdy się rzeczywiście działo: zawodniczki Lavariniego faktycznie były w stanie ograć Serbki i to robiły. Po ostatniej piłce pierwszego Arena Gliwice nie dowierzała ze szczęścia.

"Co to jest?!". Polki wybudzone ze snu. Bosković trafiła już nawet w Lavariniego

Pierwsze piłki drugiego seta były jednak jak wybudzenie z pięknego snu. Rywalki nie mogły przestać zdobywać punktów, a Polki długo nie przebijały się na ich stronę. Jeśli po pierwszej partii krzyczały "Jazda!", to tu była niestety na wstecznym. - Co to jest?! - krzyczał za to jeden z rozemocjonowanych kibiców, gdy Serbki prowadziły już 6:1.

Joanna Wołosz też aż podskakiwała, gdy w boisko jej drużyny wpadały kolejne łatwe, niepotrzebne piłki. Bolał obrazek bezradnej Stysiak, gdy jej atak leciał płasko w powietrzu, niestety znacznie nad blokiem. Czasem pomagało szczęście, jak przy wymuszonym ataku znad siatki Agnieszki Korneluk, bardzo w stylu jej gry z poprzednich lat, niezbyt dynamicznej, czy przepchnięcia Zuzanny Góreckiej, którego nie podbijały Serbki.

Bosković - w pierwszym secie jak na swoją średnią jeszcze dość przeciętna, grająca na 45-procentowej skuteczności, podczas gdy w całym turnieju miała ich 55 proc. - w drugim secie znów zamieniła się w zawodniczkę momentami niemalże nie do zatrzymania. Po kilku znakomitych atakach nie wystarczały jej już tylko ataki kierowane w polskie zawodniczki. Jednym z nich po wbiciu w boisko trafiła nawet Lavariniego.

Ale w Gliwicach znów zadziały się cuda! Przede wszystkim namieszał Lavarini. Włoch wprowadził na boisko podwójną zmianę: Monikę Gałkowską w ataku za Stysiak i Katarzynę Wenerską za Wołosz. Manewr, który na tych mistrzostwach wymiernie pomógł Polkom chyba tylko w meczu otwarcia z Chorwatkami, gdy pozwolił im wyjść na prowadzenie 2:1 w setach. A tutaj współpraca zmienniczek ze sobą, czy choćby Różański wyglądała pięknie. Tak jak seria pięć punktów z rzędu. To nie wystarczyło, bo Serbki miały za dużą przewagę. I tak wygrały tę partię, ale choć Polki pozwoliły im na zbyt wiele, żeby się obronić, to nie zwiesiły głów. Stanęły w kółku, pojawił się też okrzyk i trzeba było pójść dalej. Wielki mecz trwał.

Po ciszy przyszły cudowne piłki. Ale na koniec Polki stanęły

Polkom uciekały punkty w innym elemencie, z którego Serbki wręcz słynęły, odkąd cztery lata temu zdobyły mistrzostwo świata. Porównywanie środkowych w ataku niestety nie miało sensu: Polki grały skrzydłami dużo, być może nawet za dużo. Środkowe Korneluk i Kamila Witkowska skończyły jednak tylko trzy z dziewięciu piłek. Serbki miały do zaatakowania tylko o cztery piłki więcej, a skończyły ich aż osiem.

Serbki znów nie odjechały już tak łatwo, jak w drugim secie. Po jednym z ataków Bosković Lavarini chciał bezradnie rozłożyć ręce. W porę zorientował się jednak, że nie może. Że więcej dobrego zrobi, jeśli pocieszy i zmotywuje swoje zawodniczki. Po kolejnym miał ręce na biodrach, ale podeszła do niego po mały uścisk Stysiak. I Polki nadal nie odstawały od Serbek.

A Stysiak? Wielka. Zaczęła grać na poziomie z tych, o których w jej przypadku możemy. Ładowała Serbkom kolejne piłki, a one męczyły się z ich podbiciami niemalże tak samo, a może i nawet bardziej niż Polki z tymi od Bosković.

Przy trzypunktowej stracie Polek tuż za połową trzeciego seta w Arenie Gliwice zrobiła się ogromna cisza. A potem Górecka zaserwowała asa, Bosković odkopnęła piłkę po tym, jak została zablokowana i wydawało się, że to cudowne, może odmieniające wszystko piłki. Ale Polki stanęły i resztę seta praktycznie obserwowały, jak Serbki wbijają im kolejne punkty w niezwykłej, wściekłej serii. Rozpędziły się tak, że zawodniczki trenera Lavariniego nie miały już nic do powiedzenia.

Polki pokazały dokładnie, jak się pisze historię!

Gdy spiker zapytał, czy polscy kibice wierzą w wygraną w czwartym secie, można było zdać sobie sprawę: to jest ten moment. W jedną albo w drugą stronę. Poza turniejem albo poza marzeniami - w strefie medalowej. Innej drogi niestety nie ma.

Polki, choć męczone przez Serbki ich mocnymi piłkami, czasem nietrafiające odważnych ataków, starały się pozostać w grze. I naprawdę się nią cieszyły. Podskakiwały, tańczyły na środku boiska, poklepywały się po plecach. Ale to trener rywalek Daniele Santarelli częściej wykonywał swój gest zwycięstwa. To on zniżał się na kolanach i wyciągał dwie zaciśnięte pięści przed siebie. Lavarini częściej miał pusty wzrok, niż wyciągał wyprostowane ramię ze swoją zaciśniętą pięścią. W tym włoskim pojedynku na początku czwartej partii wygrywał klubowy trener Wołosz.

Serbki potrafiły się pogubić, nawet przy sporej przewadze. Ale Polki same popełniały błędy. I z wielkim trudem przychodziło, żeby samemu wskoczyć w rolę kontrolujących seta. Nie było ich w niej od momentu objęcia prowadzenia 1:0. Po bloku Brankicy Mihajlović na Stysiak dającym rywalkom różnicę pięciu punktów na ich korzyść polska atakująca oparła się o siatkę. Jakby już wtedy schodziło z niej powietrze.

Ale nic z tych rzeczy! Nie wiemy, jak, ale Polki wywalczyły sobie piłkę setową o tie-breaka ze stanu 23:19 dla Serbek. Nie wykorzystały jej, ale grały na takim natężeniu, na takiej fantazji, że zapewniły sobie jeszcze jedną. Jeśli ktoś nie wierzył do tego momentu, to musiał się otrząsnąć i zacząć. Tak jak Polki, które znów to zrobiły. Wszystko było na "nie", a one przeciwko temu. Mistrzynie świata podały im rękę, a one je za nią pociągnęły na kolana.

Polki doprowadziły do tie-breaka, a po decydującej piłce w górę wystrzelili i kibice, i dziennikarze. Ci pierwsi się odwracali i przybijali piątki. Trzymali się za głowy, przytulali. Takie momenty przechodzą do historii, a polskie siatkarki pokazały dokładnie, jak się ją pisze.

Przy meczbolu była pustka. Pewnie będą łzy, ale nie chcemy ich widzieć. Bo było pięknie

Stysiak po czterech setach miała tyle samo punktów, co Bosković - 32. To był maraton, który w każdym momencie mógł się zamienić w zabójczy sprint. Z przodu? Pewnie nadal Serbki jako te doświadczone w takich bojach. Ale aż chciało się zapytać: czemu nie one? Czemu nie Polki?

Było 8:7 w przerwie tie-breaka, polscy kibice złapali się za ramiona i tańczyli na trybunach, gdy Polki zmieniły strony. Ale co ważniejsze, nie przestawali. Polki bolała każda piłka, której nie mogły podbić, ale jednocześnie każdy zdobyty punkt cieszył podwójnie. Pewnie już serce chciało im wyskoczyć, gdy było 10:10 i challenge. Przy 11:12 myśli chciały już chyba wychodzić poza halę, ale Polki je trzymały na boisku, przy sobie. Przy 13:14 i 14:15, meczbolach, nie było już nic. Pustka.

I naprawdę było tak blisko. 2:3, 14:16. To trzeba gdzieś wyryć, bo to nadal nie do uwierzenia. I choć się skończyło to trzeba to podkreślać: ćwierćfinał i taka walka z obecnymi mistrzyniami świata, to naprawdę coś wielkiego. Może ten sen w rzeczywistości się skończył, może lecą łzy, ale nie chcemy ich widzieć, bo tego meczu nie powinno się nazywać porażką. Wkrótce przyjdzie zrozumienie skali tego, co się stało. I co się może stać dzięki temu sukcesowi w przyszłości. Było pięknie.