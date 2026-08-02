Polscy siatkarze pokazali wielką klasę w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. W ćwierćfinale i półfinale nie dali większych szans Ukrainie oraz Słowenii, zwyciężając odpowiednio 3:1 i 3:0. Znacznie bardziej wymagający był finał ze Stanami Zjednoczonymi.

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Polscy siatkarze pokonali Amerykanów w finale Ligi Narodów. Oto ile zarobili za tytuł

Chociaż Polacy wygrali pierwszą partię 25:21, to po dwóch kolejnych, przegranych 23:25 i 25:27, musieli gonić wynik. Udało im się nawet odwrócić go na swoją korzyść, bo w czwartej odsłonie triumfowali 25:23, a w tie-breaku 15:10.

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Zwycięstwo w finale oznacza dla polskich siatkarzy również wyższą premię finansową. Nawet dwukrotnie wyższą, bo zgarnęli milion dolarów (przy obecnym kursie 3,738 mln zł), natomiast Amerykanie otrzymają 500 tys. dol. (1,869 mln zł). Między tymi dwoma zespołami jest większa różnica niż między USA i Słowenią, która za trzecie miejsce dostała 300 tys. dol. (1,121 mln zł). Natomiast czwartej Japonii przypadło 180 tys. dol. (673 tys. zł).

Liga Narodów 2026. Nagrody za turniej finałowy

Zdobywca tytułu - 1 mln dol. (Polska)

Finał - 500 tys. dol. (Stany Zjednoczone)

Trzecie miejsce - 300 tys. dol. (Słowenia)

Czwarte miejsce - 180 tys. dol. (Japonia)

Piąte miejsce - 130 tys. dol. (Włochy)

Szóste miejsce - 85 tys. dol. (Turcja)

Siódme miejsce - 65 tys. dol. (Ukraina)

Ósme miejsce - 40 tys. dol. (Chiny)

Jeśli chodzi o polskich siatkarzy, to w drugiej części sezonu czekają ich mistrzostwa Europy w Bułgarii, Finlandii, Rumunii oraz Włoszech. W tej imprezie również będą bronić tytułu (w 2023 r. wygrali finał z Włochami).