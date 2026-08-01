Wielka operacja Horngachera i Małysza. Ściągnęli współtwórcę sukcesów potęgi

Na piątkowym nieoficjalnym treningu przed zawodami Letniego Grand Prix w Wiśle, odkąd Polacy pojawili się na skoczni, kręciła się przy nich nowa postać. I to już w granatowej koszulce z logotypami sponsorów naszej kadry. Choć nie jest tak rozpoznawalna jak Stefan Horngacher, który niedawno wrócił do Polski, to ci, którzy śledzą skoki z bliska, od razu skojarzyli, że to Rožle Žagar.

Nie ma jeszcze żadnych oficjalnych informacji dotyczących Słoweńca, ale pewnych rzeczy nietrudno się domyślić. Jego ubranie, obecność w Wiśle i okoliczności wskazują jednoznacznie: właśnie rozpoczyna pracę w Polskim Związku Narciarskim.

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Pierwszy taki ruch Horngachera. Specjalista ze Słowenii już na skoczni

Žagar ma zostać specjalistą ds. sprzętu w skokach, który będzie współpracować z wszystkimi kadrami. Czyli nie tylko zawodnikami, którzy będą startowali w Pucharze Świata, ale także kadrą B, juniorską, a pewnie także ze skoczkiniami. Będzie odpowiadał w dużej mierze za rozwój, odpowiedni dobór i przygotowanie nart. Zajmie się także pozostałymi elementami sprzętu, ale to właśnie z nartami - smarowaniem czy tzw. grindingiem (dbaniem o strukturę nart) - był dotąd kojarzony najbardziej.

Słoweniec na razie formalnie nie pracuje jeszcze w PZN, a na zawody LGP do Wisły przyjechał prywatnie. Rozmawialiśmy z nim bardzo krótko i tylko nieoficjalnie, bo od razu zaznaczył, że na razie nie chce się wypowiadać dla mediów - będzie dostępny dopiero, gdy złoży już podpis na umowie.

W tym momencie Žagar jest w trakcie czegoś w rodzaju okresu próbnego. Ma się wdrożyć w nową rolę, czeka go sporo rozmów w Polsce. O jego zatrudnienie zabiegał nowy koordynator ds. szkolenia polskich skoków, czyli wspomniany Horngacher. To jego pierwszy tak ważny ruch od powrotu do PZN. I dlatego z pozycją Austriaka - po tym, jak wybrał właśnie Žagara - trudno uwierzyć, żeby w związku nie dopięto wszystkich szczegółów tej współpracy. A jego pojawienie się na skoczni i to przy oficjalnych zawodach to jasna wskazówka, że już za chwilę powinien być ogłoszony jako nowy członek sztabu.

Otworzył mamuta w Planicy, grał w filmie, a potem pomógł Kobayashiemu

36-latek sam był skoczkiem, ale nie spełnił oczekiwań pokładanych w nim od czasu, gdy był nieźle zapowiadającym się juniorem. Jego wyniki były niezłe jedynie na poziomie FIS Cupu, czyli trzeciej ligi międzynarodowych skoków, a jedyny start w Pucharze Kontynentalnym to dopiero 52. miejsce w Planicy na początku 2015 roku.

Także tam kilka tygodni później oddał skok, z którego zasłynął - otworzył przebudowaną największą skocznię na świecie lotem na 169 metrów. Co ciekawe, jak relacjonował "Gorenjski Glas", to odległość dokładnie o metr dłuższa od rekordu życiowego jego ojca Matjaza. Ten przed jego historycznym skokiem przygotował mu narty. Rožle Žagar nigdy nie został specjalnie znanym skoczkiem - częściej kojarzono go jako przedskoczka, w tym także na zawodach Pucharu Świata. Zagrał także jednego ze skoczków w filmie "Eddie zwany Orłem", jego skoki wykorzystano w kilku scenach w tej produkcji.

Zatem z dużą pewnością możemy powiedzieć, że Słoweniec jest o wiele lepszym ekspertem od spraw dotyczących sprzętu niż był skoczkiem. Jeszcze gdy skakał, dorabiał w niewielkim biurze podróży w Lublanie, ale kilka tygodni po tym, jak zakończył karierę wiosną 2016 roku, został zatrudniony jako serwismen w kadrze Korei i pracował tam dziesięć miesięcy. Nie dotrwał do domowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Na nich przygotowywał narty już gdzie indziej - przechwycili go Japończycy. I to z nimi pracował do zakończenia zeszłej zimy - aż przez dziewięć lat.

W marcu poinformował, że zakończy pracę w kadrze, w której pomógł osiągnąć wielkie sukcesy - pięć olimpijskich medali, w tym złoto Ryoyu Kobayashiego z Pekinu, trzy Złote Orły za zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni, a także dwie Kryształowe Kule za klasyfikację generalną PŚ. Jego CV jasno wskazuje, że do Polski nie trafia anonimowa postać, a człowiek, który w ostatnim czasie wymiernie pomagał czołowemu zespołowi światowych skoków i jednej z jego największych gwiazd - bo bardzo cenił go wspomniany Kobayashi.

Rozle Zagar (z lewej) i Ryoyu Kobayashi (z prawej) Screen Instagram @rozlezagar

Gdy pytam o Žagara w środowisku japońskiej kadry, słyszę słowa "drobiazgowy", "skrupulatny". Ze Słowenii przychodzą dwa jeszcze mocniejsze: "fachura" i "specjalista". - To świetny człowiek i osoba świetnie znająca się na swojej pracy. Myślę, że to dla niego dobry krok - mówi Sport.pl Janne Vaatainen, trener pracujący z Japończykami, który współpracował ze Słoweńcem.

Bohater nowego transferu w polskich skokach pracuje nie tylko przy kadrach, ale także na własny rachunek. W Słowenii ma firmę zajmującą się sprzętem do skoków, a także stoi za projektem Speed Wax - smarów do nart, których używa blisko połowa stawki. W tym segmencie uchodzi za jednego z największych ekspertów w branży. A już na pewno takiego pracującego bezpośrednio przy skokach, a nie w wielkich firmach tworzących smary dla wielu zimowych dyscyplin.

"Jestem w szoku". O tym transferze do polskich skoków nikt nie wiedział

Ten transfer to dla wielu zaskoczenie. Od jednego z byłych współpracowników Žagara dostaliśmy wiadomość: "Jestem w szoku". Gdy zobaczył go w polskich barwach, nie mógł uwierzyć, że znów widzi go przy skokach. Bo do tej pory wydawało się, że Žagar skupi się na smarach i po zakończeniu pracy w Japonii nie zwiąże się z żadną z kadr. Polska oferta musiała go jednak odpowiednio skusić.

Według informacji Sport.pl Žagar nie był jedyną ani pierwszą opcją dla PZN-u. Kandydatów do jego nowej roli tutaj było kilku - choć rynek specjalistów w tak niewielkim środowisku nie jest przesadnie szeroki.

O pomyśle ściągnięcia do Polski nowego fachowca od spraw sprzętu za kulisami mówiło się już w ostatnich tygodniach zeszłego sezonu. W końcu, w Planicy, w studiu TVN-u o sprowadzeniu nowych osób do polskich skoków mówił ówczesny prezes PZN Adam Małysz. Używał liczby mnogiej, choć po kilku tygodniach skończyło się "tylko" na zatrudnieniu Stefana Horngachera. Dopytany, o kogo dokładnie mu chodziło, mówił o ekspercie, który zająłby się sprzętem, ale nie chciał ujawniać nazwisk. Do samego końca nie zdradził, kto może przyjść do naszej kadry. W ostatnich tygodniach dawał jednak sygnały, że to się jeszcze może udać.

Już przy sprawie transferu Horngachera zarząd PZN był sceptycznie nastawiony do wydawania sporych pieniędzy na Austriaka. Co dopiero na kolejnego eksperta, w dodatku od sprzętu, o którym wśród nowo wybranych osób zarządzających polskim narciarstwem mówi się, że nie jest dużym problemem w przypadku naszych skoczków. Z takim podejściem nie zgadzał się Małysz, który, kończąc swoją prezesurę, mocno dążył do tego, żeby sprowadzić kogoś, kto pomoże Polakom wejść tu na wyższy poziom.

- Jak popatrzymy, to czy Szwajcarzy, Niemcy, czy Japończycy zaczęli jeździć na progu naprawdę szybko i na tym żeśmy ostatnio strasznie dostawali po tyłku. To było widać choćby na lotach, gdzie nasi zawodnicy tracili do najlepszych po dwa kilometry. A to jest od ośmiu do 15 metrów w odległości. Nie ma szans tego łatwo nadrobić. Dlatego myślę, że akurat nad tym prędzej, czy później będzie musiał się pochylić zarząd, nowy prezes, czy dyrektor sportowy. Tak, żeby jednak faktycznie udało się coś z tym zrobić - przekonywał Małysz w połowie czerwca.

Małysz miał już kogoś "na widelcu". PZN musiał zmienić zdanie

Małysz pisał nam wówczas, że jeden ze specjalistów był już "na widelcu", ale negocjacje zostały wstrzymane. Czy chodziło mu konkretnie o Žagara? Trudno stwierdzić, ale z jego sprowadzenia Małysz się cieszy. Zapewne podobnie jak Horngacher, który mocno walczył o jego sprowadzenie i "uprosił" członków zarządu PZN o zainwestowanie w kolejnego specjalistę dla polskich skoków. A osoby, które w nim zasiadają, jeszcze w czerwcu twierdziły, że tematu nie ma i go ukrywały. Potem musiały zmienić zdanie.

Tuż po wyborze nowy prezes PZN Apoloniusz Tajner, gdy mówiliśmy, że technologicznie świat skoków Polsce odjechał, nie do końca chciał się z tym zgodzić. - Ja myślę, że zbyt wielką wagę się przywiązuje do technologii, bo ja też patrzę na technikę i ja tam widzę więcej do zrobienia niż w technologii - wskazał w czerwcu w Krakowie. Ale dodał też: - Musimy wykorzystać to, że mamy Horngachera. Jeżeli coś nam odjechało, to z Horngacherem na pewno dojedziemy.

I kto wie, być może został wykonany pierwszy krok, żeby wkrótce udało się dojechać. Wielokrotnie w ostatnim czasie pisaliśmy na Sport.pl, że z technologią i sprzętem w polskich skokach jest źle:

niedawno nie wykorzystaliśmy szansy na zakup sprzętu wartego setki tysięcy euro za bezcen, który mógłby sprawić, że Polacy nie traciliby nawet kilku kilometrów na godzinę na progu do najlepszych,

mogliśmy mieć narzędzie treningowe, którego pozazdrościłby nam inne kadry, ale potem przepadło i rozwijają je inni zamiast Polaków,

czy że nie czerpiemy wiele z naukowych współprac i w pewnym sensie stoimy w miejscu, gdy inni w tym segmencie ciągle się rozwijają.

Jeden transfer sprzętowego specjalisty to nie wszystko. Przydałoby się parę inwestycji, a przede wszystkim zainteresowania problemem. Dobrze, że nad wieloma sprawami czuwa teraz Horngacher, bo on ma świadomość tego, ile ten problem już waży, a ile wkrótce może nas kosztować na samej skoczni. Odpowiedź jest znana już dziś: coraz więcej. Przyjście Žagara można jednak odebrać jako mały zwrot w tej sprawie. Oby nie był jedyny.