Hiszpania zbudowała imperium. Oto ich droga do wielkości

Tylko Lamine Yamal i Marc Cucurella? Wyniki ankiety wśród znanych dziennikarzy sportowych, trenerów i byłych piłkarzy hiszpańskich wskazują, że jedynie lewy obrońca i prawoskrzydłowy z drużyny aktualnych mistrzów świata, znaleźliby miejsce w podstawowej jedenastce drużyny Vicente del Bosque, która wygrała mundial w RPA 16 lat temu.

Oczywiście z wynikami ankiety można się nie zgadzać. Czy MVP mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku Rodri jest gorszym pomocnikiem niż byli Sergio Busquets lub Xabi Alonso? Kwestia dyskusji. Pójdę jednak za myślą jednego z dziennikarzy argentyńskich, który stwierdził, że trudno mu ocenić, kto był najlepszy w zespole Luisa de la Fuente. Faktycznie La Roja na ostatnich mistrzostwach grała jak orkiestra symfoniczna. Znakomici wykonawcy byli podporządkowani całości, nikt z nich nie zachowywał się jak solista, który chce dominować resztę.

Kluczowi byli wszyscy, łącznie z rezerwowymi: Mikelem Merino, Ferranem Torresem i Nico Williamsem, którzy rozstrzygali na korzyść Hiszpanii najbardziej zacięte mecze: z Portugalią (1/8 finału), Belgią (ćwierćfinał) i Argentyną (finał).

Oczywiście Fabian Ruiz i Rodri dominowali w środku boiska, Dani Olmo dawał drużynie błysk geniuszu w tłoku pola karnego, ale indywidualnie nawet Yamal nie przeprowadzał spektakularnych rajdów prawym skrzydłem. Jego celem było raczej skupienie na sobie uwagi dwóch lub trzech obrońców, by po przerzucie piłki koledzy mieli przewagę w polu karnym. Tak padł złoty gol przeciw Argentynie: mając przed sobą kilku obrońców, Yamal wycofał piłkę do Pedro Porro, który przerzucił ją do Williamsa, a ten zgrał głową do Ferrana.

Truizmem jest stwierdzenie, że fundamentem sukcesu piłki hiszpańskiej jest znakomite szkolenie młodych graczy. De la Fuente zabrał na mundial ośmiu piłkarzy Barcelony. Wychowankiem akademii La Masia jest też Cucurella, który podczas mundialu przeniósł się z Chelsea do Realu Madryt. To łagodziło trochę frustrację mistrza świata z 2010 roku Ikera Casillasa i wielu innych komentatorów, którzy nie mogli uwierzyć, że selekcjoner mógł pominąć przy powołaniach wszystkich graczy królewskiego klubu.

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Prezes Realu Florentino Perez patrzy ma futbol przez pryzmat wybitnych jednostek. Dla niego zespół to suma umiejętności zawodników, podczas gdy dla selekcjonera Hiszpanów liczy się efekt synergii, czyli wartość dodana, wynikająca ze współpracy i dopasowania piłkarzy drużyny. Wśród 50 najdroższych graczy świata, według portalu Transfermarkt, jest tylko czterech Hiszpanów: Yamal, Pedri, Fermin Lopez (nie było go na mundialu z powodu kontuzji) i Pau Cubarsi – czyli czterech graczy Barcelony, wychowanych w La Masia. Wśród 75 najwyżej sklasyfikowanych w zestawieniu jest jeszcze Martin Zubimendi z Arsenalu – rezerwowy u de la Fuente.

Jak wychowywać piłkarzy?

Wynikałoby z tego, że system szkolenia w Hiszpanii nie jest nastawiony na wychowywanie indywidualności wartych setki milionów euro jak Norweg Erling Haaland, Francuzi Kylian Mbappe i Michael Olise, Anglik Jude Bellingham, czy Brazylijczyk Vinicius Junior. Hiszpanie rzadko mieli globalne gwiazdy, dominujące w plebiscycie "Złota Piłka". Graczem roku nie był nikt z pokolenia mistrzów świata z 2010 roku. W tych czasach klasyfikację "France Football" zdominowali Argentyńczyk Leo Messi i Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

Wiara w zagraniczne gwiazdy nie jest tylko przypadłością Pereza i Realu. Casillas ironicznie przypomina, że Barcelona zwraca się do swojej akademii przede wszystkim w czasach kryzysu, gdy popada w długi po nieprzemyślanych transferach. Jest w tym sporo racji. Gdy jest pusto w klubowej kasie, szansę gry dostają wychowankowie.

Kto wie, jak wyglądałaby kariera Yamala, gdyby latem 2023 roku z Barcelony do PSG nie uciekł Francuz Ousmane Dembele, a Brazylijczyk Raphinha nie doznał kontuzji? Oczywiście w talent nastoletniego wychowanka nikt nie wątpił, ale czy dostałby aż tyle szans gry w podstawowej jedenastce, gdyby trener Hansi Flick miał większy wybór? Nie miał, więc dzieciak z La Masia szybko zdobywał doświadczenie, stąd dziś, w wieku zaledwie 19 lat, zadziwia nie tyle klasą, co dojrzałością na boisku.

Były czasy, gdy to Real stawiał na wychowanków. Słynna "Quinta del Buitre", czyli "Piątka Sępa", w latach 1986-90 zdobyła pięć kolejnych tytułów mistrza Hiszpanii. Ani "Dream Team" Johanna Cruyffa, ani Barcelona z Ronaldinho, a potem z Leo Messim nie dokonała czegoś takiego. Emilio Butragueno i jego koledzy nie dali jednak Realowi tytułu najlepszej drużyny Europy, ani nie osiągnęli sukcesu z La Roja. Perez w swojej 26-letniej kadencji prezesa wygrał Ligę Mistrzów siedmiokrotnie, co zapewnia mu nietykalność do dziś, nawet po dwóch ostatnich latach głębokiego kryzysu.

Akademia Realu, La Fabrica, szkoli graczy na najwyższym poziomie, ale dla innych klubów, bo wychowankom trudno się przebić przez Mbappe, Viniciusa, Bellinghama i inne zagraniczne gwiazdy Królewskich. Juniorzy Realu wygrali ostatnią edycję młodzieżowej Ligi Mistrzów, juniorzy Barcelony triumfowali w sezonie 2024/25. Fenomenem jest też Lezama – akademia Athletic Bilbao – bo przecież ten klub zatrudnia wyłącznie Basków i tradycyjnie ma najwięcej wychowanków w swojej kadrze. W dodatku baskijscy trenerzy pracują nie tylko w La Liga, ale też w najbogatszej i najlepszej lidze świata: Unai Emery (Aston Villa), Andoni Iraola (Liverpool), Xabi Alonso (Chelsea), Mikel Arteta (Arsenal).

Ojciec założyciel

Za szkoleniowca, który najwięcej wniósł do światowej piłki w ostatnich latach wciąż uchodzi Katalończyk Pep Guardiola, który właśnie opuścił Manchester City. Jego kolega z Barcelony Luis Enrique zaliczył traumatyczny występ z Hiszpanią na mundialu w Katarze, po czym jednak zbudował w Paryżu najlepszą klubową drużynę Europy. Cesc Fabregas podbija włoską Serie A z Como, czyli zespołem trzeciorzędnym.

Wyżej wymienieni są oczywiście tylko gwiazdy tej profesji. Hiszpania ma ponad 2000 trenerów z licencją UEFA Pro. Anglia siedem razy mniej. RFEF, czyli federacja hiszpańska, wspiera szkoleniowców, ceny kursów i szkoleń są relatywnie niskie. W Polsce jest mniej więcej tylu trenerów z licencją UEFA Pro co w Anglii.

W barcelońskiej La Masii, z której pomysłodawcę uważa się Johana Cruijffa, wszystkie drużyny we wszystkich rocznikach grają według tego samego wzorca. To banał, ale trudny do osiągnięcia i utrzymania przez lata. Olmo, Eric Garcia, Alejandro Balde, czy Gavi byli szkoleni podobnie, choć należą do różnych pokoleń. Dwaj pierwsi musieli uciec z Barcelony, by zyskać w niej uznanie grą w innych klubach i wrócić na Camp Nou. Pomocnik Fermin Lopez byłby na mundialu w USA, Kanadzie i Japonii, gdyby nie kontuzja. Podobnie rówieśnik Yamala i Cubarsiego - Marc Bernal.

11 lipca, czyli dzień po tym jak drużyna de la Fuente awansowała do półfinału mundialu, Cubarsi i Yamal emocjonowali się finałem mistrzostw Europy do lat 19, w którym Hiszpania pokonała Niemcy 2:0. Tam grali przecież ich rówieśnicy i koledzy. W piłce młodzieżowej karierę zrobił także de la Fuente. Od 2013 roku prowadził do sukcesów drużyny do lat 19, 21 i 23, był na igrzyskach w Tokio, skąd przywiózł srebrny medal. W reprezentacjach młodzieżowych pracował z aktualnymi mistrzami świata: Merino, Olmo, Mikelem Oyarzabalem, Fabianem Ruizem i Unaiem Simonem. Po mundialu w Katarze objął kadrę seniorów. Sam twierdzi, że dopiero w wieku 60 lat dorósł do takiej odpowiedzialności.

Jego drużyna nie przegrała 38 ostatnich meczów, co jest rekordem w historii piłki. Z 50 spotkań 38 wygrała, 10 zremisowała, dwa przegrała. Zdobyła tytuł mistrza Europy i mistrza świata.

Złoto wywalczone w USA, Kanadzie i Meksyku jest zaledwie drugim medalem Hiszpanii w historii mundiali. Pierwszy – także złoty, zdobyła 16 lat temu w RPA. Wcześniej ćwierćfinał był granicą, której La Roja nie mogła pokonać. Kibice mówili o fatum, ale po prostu w grze o strefę medalową wpada się na gigantów jakimi byli zawsze Brazylijczycy, Argentyńczycy, Niemcy, czy Włosi.

Hiszpania zawsze miała dobrych piłkarzy, silną ligę, nie potrafiła jednak zbudować z nich równie mocnej drużyny narodowej. Zorganizowała i wygrała Euro w 1964 roku, ale w tamtych czasach grały w nim zaledwie cztery zespoły. Była blisko sukcesu w Euro w 1984 roku, gdy przegrała finał z Francją Michela Platiniego. Zwracano jednak uwagę, że jest krajem głęboko podzielonym, w którym Katalończycy i Baskowie traktują kadrę Hiszpanii raczej jak zło konieczne.

Przełomu dokonał Luis Aragones, który uchodzi za ojca założyciela sukcesu La Roja. Usunął z reprezentacji największą wtedy gwiazdę hiszpańskiej piłki Raula Gonzaleza z Realu i oparł drużynę narodową na graczach Barcelony, adaptując jej styl gry, czyli tiki-takę. Przełom nastąpił na Euro 2008, gdzie Hiszpania ograła Włochów i Niemców. Wtedy pożegnała kompleksy. Dwa lata później Vicente del Bosque poprowadził do złota mundialu w RPA niemal tę samą drużynę. W finale z Holandią w podstawowej jedenastce La Roja było siedmiu graczy Barcelony i trzech Realu.

Xavi Hernandez i Iker Casillas zostali symbolami pojednania dwóch gigantów La Liga. Nie było o to łatwo w czasach zaciekłej rywalizacji zespołów Jose Mourinho i Pepa Guardioli. Del Bosque wielokrotnie interweniował po klasykach, pełnych brutalności i wzajemnych oskarżeń. W 2012 roku Xavi i Casillas otrzymali prestiżową Nagrodę Księcia Asturii za przyjaźni i koleżeństwa mimo zaciekłej rywalizacji ich klubów. Ta przyjaźń była fundamentem, na którym selekcjonerzy zbudowali sukces drużyny narodowej.

Po wielkim wzlocie musiała nastąpić wymiana pokoleń. Hiszpanie wracali na tarczy z mundiali w Rosji i Katarze. Ostatnio nastąpiła jednak wielka kumulacja w hiszpańskiej piłce, bo piłkarki też są mistrzyniami świata. Ich kadra również opiera się na Barcelonie - najlepszej klubowej drużynie Europy, w której szkolenie odbywa się według klasycznych wzorców La Masii.

Niemcy byli pierwszą nacją, która wygrała mundiale mężczyzn i kobiet, Hiszpania jest drugą. Niełatwo będzie przełamać jej dominację, bo drużyna Luisa de la Fuente będzie bronić tytułu w 2030 roku we własnym kraju.