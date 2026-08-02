Żadnych złudzeń ws. Lewandowskiego. "To dlatego zostanie pominięty"

Plebiscyt Złotej Piłki budzi w tym sezonie wyjątkowo wiele emocji. Mundial tradycyjnie wpływa na walkę o najbardziej prestiżowe indywidualne trofeum w świecie futbolu, a wyścig o miano najlepszego piłkarza świata wydaje się niezwykle otwarty. Czy zakończone niedawno mistrzostwa świata dają jakieś odpowiedzi?

Aby dowiedzieć się, jak wygląda obecnie sytuacja, porozmawiałem z kilkoma jurorami plebiscytu z różnych zakątków świata. Ich opinie sugerują, kto może mieć największe szanse na triumf, dlaczego tegoroczny wybór jest tak skomplikowany oraz jak w tym gronie wypada Robert Lewandowski.

Większość jurorów jest zgodna: stawka kandydatów jest niezwykle wyrównana, a brak dominacji jednego piłkarza sprawia, że głosowanie będzie wyjątkowo podzielone.

Kto zgarnie nagrodę?

Pracujący w Luksemburgu Didier Hiegel z portalu Paperjam.lu przyznaje: - Myślę, że głosowanie w plebiscycie Złotej Piłki będzie w tym roku bardzo wyrównane. Gdybyśmy mieli teraz oddać głos, byłaby to trudna decyzja, ponieważ żaden zawodnik nie zdominował w pełni zarówno sezonu ligowego, jak i mistrzostw świata.

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Podobnie ocenia to Rasim Mövsümov z azerskiego "Sportsman Magazine". - Wyścig o Złotą Piłkę 2025/26 wydaje się bardziej wyrównany niż w ostatnich latach. Moim zdaniem nie ma w tej chwili wyraźnego faworyta, a mistrzostwa świata jeszcze bardziej skomplikowały sytuację.

Mimo braku absolutnego dominatora, najczęściej przewijającym się nazwiskiem w gronie głównych faworytów jest Harry Kane. Angielski napastnik Bayernu Monachium zanotował fenomenalne statystyki strzeleckie.

Serb Vladimir Novaković z serwisu Sportal.rs stawia właśnie na Anglika. - Wierzę, że w tej chwili Kane jest pierwszym w kolejce po Złotą Piłkę. Jego sytuacja jest bardzo jasna - 73 gole dla klubu i reprezentacji w sezonie to drugi najwyższy wynik od zakończenia drugiej wojny światowej. Sam ten fakt wystarczyłby, aby być poważnym kandydatem, ale Kane nigdy nie był ulubieńcem mediów.

Novaković dodaje jednocześnie, że angielskiemu napastnikowi brakuje najważniejszych trofeów drużynowych. - Nie wygrał ani mistrzostw świata, ani Ligi Mistrzów. Tym, co mu pomaga, jest fakt, że jedynym graczem, który zdobył jedno i drugie, jest Fabián Ruiz, który jednak przez połowę sezonu leczył kontuzję.

MVP nie oznacza z automatu Złotej Piłki

Podobnego zdania jest Sergij Nikolew z białoruskiego portalu Pressball.by. - Zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że Harry Kane jest faworytem. Regularnie strzelał bramki zarówno dla Bayernu, jak i dla reprezentacji narodowej, ogólnie spisując się dobrze i pomagając drużynie zdobyć Bundesligę oraz Puchar Niemiec. Nie wygrał jednak największych rozgrywek, więc nie jestem pewien, czy sięgnie po trofeum.

Z kolei Mövsümov zwraca uwagę na kluczową rolę Kane'a na mundialu. Anglik strzelił sześć goli na boiskach USA, Kanady i Meksyku, czym przyczynił się do trzeciego miejsca, na jakim zakończyła turniej jego reprezentacja.

Obok Kane’a jurorzy wskazują na kilka innych głośnych nazwisk, które odgrywały kluczowe role w klubach i na boiskach mistrzostw świata. Przede wszystkim wspominają o roli Kyliana Mbappe, który zdobył na turnieju aż 10 bramek i został królem strzelców. Natomiast wyniki w barwach Realu Madryt i Trójkolorowych komplikują jego szanse, ale skreślać go zdaniem jurorów nie można.

Jak zauważa Mövsümov: - Choć Mbappé nie wygrał w tym sezonie żadnych ważnych trofeów drużynowych, jego wybitne indywidualne występy mogą sprawić, że poprawi swoje trzecie miejsce z plebiscytu za 2023 rok. Został królem strzelców zarówno Ligi Mistrzów, jak i La Liga w barwach Realu, a do tego strzelił najwięcej goli na mistrzostwach. Miejsce na podium ma prawie pewne.

Novaković uważa, że trójka Francuzów - Mbappe, Ousmane Dembele oraz Michael Olise - zaprzepaściła szanse na nagrodę m.in. meczem o finał MŚ. - Mbappe zdobywał bardzo dużo bramek, ale Francja poniosła druzgocącą porażkę z Hiszpanią. Dembele już raz wygrał w kontrowersyjny sposób, a tamten sezon [2024/25 - red.] był dla niego z pewnością lepszy od ostatniego. Olise był świetny, ale tylko do pewnego momentu - do półfinału LM i mundialu. To za mało - uważa Serb.

Z uwagi na ostateczne rozstrzygnięcia na mistrzostwach świata, jurorzy nie dają szans Leo Messiemu na Złotą Piłkę. - Byłby faworytem i to nawet głównym, ale gdyby Argentyna wygrała finał - argumentuje Nikolew.

A może Rodri, środkowy pomocnik mistrzów świata? Hiszpan ma za sobą znakomity turniej, został wybrany jego najlepszym piłkarzem, ale jego sezon klubowy budzi zastrzeżenia. - Rodri błyszczał na mistrzostwach, ale w klubie grał mało, a Manchester nie dominował. Jeśli jego poprzednia Złota Piłka była naciągana, ta byłaby tym bardziej - ocenia Novaković. Nikolew dodaje: - Myślę, że nagroda MVP dla Rodriego to bardziej pochwała dla hiszpańskiej drużyny, a nie za jego indywidualny występ.

Inny z Hiszpanów, Lamine Yamal, na mundialu zdobył raptem jedną bramkę. Aż 16 goli strzelił w La Liga, ale wciąż mniej od Mbappe. Rok temu Yamal zajął drugie miejsce w plebiscycie "France Football". Teraz również może być wysoko, ale na razie próżno wskazać go jako faworyta do nagrody.

Wątpliwości ws. Lewandowskiego

Najbardziej bolesne dla polskich kibiców mogą okazać się opinie jurorów na temat Roberta Lewandowskiego. Według naszych rozmówców kapitan reprezentacji Polski nie tylko nie ma szans na podium, ale pod znakiem zapytania stoi nawet jego obecność w gronie 30 nominowanych zawodników. 19 goli strzelonych w ostatnim sezonie dla Barcelony prawdopodobnie mu nie pomoże.

Novaković nie jest pewien, czy nominowanie Polaka miałoby większy sens. - Jego sezon w Barcelonie był zauważalnie poniżej tego, do czego przyzwyczajał rok po roku od czasów mistrzowskich w Dortmundzie, a jego wpływ na drużynę wyraźnie osłabł na długo przed tym, jak oficjalnie uzgodniono jego odejście. Zdobył przyzwoitą liczbę bramek jak na czas spędzony na boisku, ale wielu zawodników miało większy wpływ na drużynę z Katalonii, zwłaszcza w najważniejszych momentach sezonu

Wtóruje mu Nikolew, choć białoruski dziennikarz podejrzewa, że Lewandowski jednak znajdzie się w gronie nominowanych. - Ale nie sądzę, aby zajął wysokie miejsce - może gdzieś w granicach 20- 25 lokaty. Mając prawie 38 lat, ma już za sobą swój najlepszy okres, a niestety reprezentacja Polski nie grała na mistrzostwach świata. Wciąż jednak uważam, że zasłużył na trofeum w 2020 roku, kiedy faktycznie był królem piłkarskiego świata.

Bardziej radykalny w tej kwestii jest Luksemburczyk Hiegel. - Nie sądzę, aby Robert zmieścił się w finałowej 30, mimo zdobycia kolejnego tytułu mistrzowskiego w La Liga, ponieważ Barcelona będzie miała prawdopodobnie już czterech reprezentantów w gronie nominowanych: Yamala, Pedriego, Olmo i Ferrana. To sprawi, że kolejni piłkarze, bez hiszpańskiego paszportu, zostaną pominięci - uważa Hiegel.

Kameruńczyk Emmanuel Samnick z Kalak FM uważa, że Lewandowski nie ma szans na nominację. - O wszystkim zadecydują jak zwykle wyniki w Lidze Mistrzów i na mundialu, a to wyklucza Polaka z walki o nagrodę - wskazuje Samnick. Ostatni raz Lewandowski nie został nominowany w ogóle do Złotej Piłki w 2018 roku.

Tegoroczna gala Złotej Piłki odbędzie się 26 października i będzie pierwszą w historii organizowaną poza Francją - odbędzie się w Londynie. Organizatorzy liczą zapewne tym bardziej, że nagroda powędruje do Kane’a.