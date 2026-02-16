W Polsce była wielką gwiazdą. Po 2 latach prawda o jej życiu wyszła na jaw

Katarzyna Skowrońska zdobyła z reprezentacją Polski dwa złote medale na mistrzostwach Europy (2003, 2005). W narodowych barwach występowała w latach 2003-2016. Przez długą część kariery była znana z gry pod dwoma nazwiskami (Skowrońska-Dolata). W 2021 roku poinformowała jednak o rozwodzie z Jakubem Dolatą, menedżerem siatkarskim. Teraz z mediów społecznościowych jasno wynika, że ma nowego partnera.

REKLAMA

Zobacz wideo TAURON Puchar Polski Kobiet 2026: PGE Budowlani Łódź triumfują w Elblągu. Alicja Grabka: Rywalizacja o najwyższe miejsca w lidze będzie teraz bardziej wyrównana

Walentynkowy wpis. "To już prawie dwa lata"

43-latka związała się z Bartoszem Prokopowiczem, znanym reżyserem. "…to już prawie DWA LATA... jak w korcu maku, jak dwie połówki, jak Bonie & Clyde, jak Wars i Sawa, tam ja Kajuś, gdzie ty Kaja…" - napisał ukochany Skowrońskiej na Instagramie, publikując krótkie nagranie wspólnie z wybitną siatkarką.

W przeszłości żoną reżysera była Magdalena Prokopowicz, założycielka fundacji Rak'n'Roll. Odeszła w 2012 roku. Bartosz Prokopowicz najbardziej znany jest z filmu "Chemia", opartego na osobistych doświadczeniach. Był także reżyserem takich seriali jak "Ultraviolet" czy "Mecenas Porada".

Skowrońska z kolei w poprzednim roku ujawniła, że jest zakochana, ale nie zdradziła, z kim się spotyka. Teraz, po niemal dwóch latach trzymania tożsamości wybranka w tajemnicy przed światem, wszystko stało się jasne.

Oto zainteresowania Skowrońskiej. Niezwykle ciekawe

Ostatnio wielokrotna reprezentantka Polski cieszy się dużym szczęściem. Nie chodzi tylko o nowy związek, ale również o fakt, że wyjechała do Włoch, gdzie realizuje ciekawy projekt. Kupiła ponad 600-letni młyn i obecnie go remontuje. Pracy jest sporo, ale widać, że sprawia jej to mnóstwo frajdy.

Poza tym Skowrońska zajmuje się także fotografią. Od czasu do czasu publikuje różne materiały w mediach społecznościowych związane z tą pasją. Krótko mówiąc - po zakończeniu kariery na nudę nie narzeka.