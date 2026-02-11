Koszmar Polaków w Lidze Mistrzów. Są poważne konsekwencje

Projekt Warszawa nie do końca zażegnał styczniowy kryzys. Wiceliderzy PlusLigi przegrali wtedt trzy mecze z rzędu - w tym sensacyjnie z Barkomem Każany Lwów. Obecnie trwa seria trzech zwycięstw, ale w zeszły piątek dopiero po tie-breaku udało się pokonać Ślepsk Malow Suwałki.

Drużyna Haasrode Leuven to outsider grupy E Ligi Mistrzów. W pierwszych czterech spotkaniach Belgom nie udało się wygrać choćby seta. Co więcej, słabo radzą sobie też w lidze. Zajmują obecnie piąte miejsce, które nie jest premiowane grą o medale mistrzostw kraju.

W pierwszym meczu w Warszawie Projekt pewnie wygrał każdą z partii - kolejno do 17, 17 i 20. Nic dziwnego, że brązowi medaliści PlusLigi z zeszłego sezonu byli zdecydowanymi faworytami tego spotkania - i to pomimo gry na wyjeździe.

Projekt zaczął dobrze. A potem...

Od początku spotkania jednak prowadzili gospodarze. Prowadzili nawet 6:3 i 7:4, ale Projekt odrobił straty, a nawet potem zanotował bardzo dobrą serię. Cztery wygrane akcje z rzędu sprawiły, że było już 16:11 dla Warszawian. Od tej chwili goście kontrolowali już przebieg seta. Ostatnie dwa punkty zdobył Bartosz Bednorz. Projekt wygrał partię do 18.

Drugi set rozpoczął się od wyrównanej gry, ale od stanu 8:8 zaczęło się dziać coś złego. Belgowie wygrali pięć z kolejnych sześciu akcji, nie przeszkodziły nawet dwa time-outy. Gospodarze powiększali przewagę. Po skutecznym zagraniu Gildasa Preverta było już 21:16, ale wtedy goście wzięli się za odrabianie strat. Cztery akcje z rzędu zakończone sukcesem to jednak wszystko, na co było stać gości. Nieudany serwis Bednorza, a potem blok na Linusie Weberze sprawiły, że Haasrode Leuven wygrało swojego pierwszego seta w tej edycji Ligi Mistrzów.

Koszmar Projektu z happy endem

W trzeciej partii trzypunktową przewagę wywalczył Projekt - było 10:6 po bloku Jana Firleja. Chwilę później skuteczna akcja Webera sprawiła, że Warszawianie prowadzili już sześcioma punktami. Wtedy znów nastąpił niewytłumaczalny wręcz zastój. Z 15:9 zrobiło się 15:14. Gospodarze fantastycznie grali blokiem. Czas trenera Kamila Nalepki przyniósł tylko chwilową poprawę sytuacji. Po ataku Adriana Gomeza Leuven miało trzy piłki setowe. Dwie udało się obronić, ale przy ostatniej nie opłaciło się ryzyko Kevina Tilliego. Francuz zaserwował ciut za daleko.

Czwarty set rozpoczął się fatalnie, bo Belgowie prowadzili już 3:0. Goście szybko się otrząsnęli, a sygnał do ataku dał Bednorz. Bardzo dobre zagrywki reprezentanta Polski dały prowadzenie 8:4. Projekt trzymał Belgów na dystans - przez kolejne minuty przewaga oscylowała między trzema a pięcioma punktami. Partia zakończyła się autowym serwisem Leuven - Projekt wygrał 25:19, doprowadzając do tie-breaka.

Decydujący set zaczął się od niezwykle wyrównanej gry. Po stronie Projektu dobrze grał Bednorz, a dla Belgów punkty zdobywał Gil Hofmans. Na pierwsze wyższe prowadzenie wyszli goście - 7:5 po bloku na Simonie Peetersie. Belgowie zaczęli popełniać proste błędy - wystawa za antenkę, a potem nieskuteczna kiwka dała pięciopunktowe prowadzenie polskiej drużyny. Projekt wygrał tie-breaka 15:7. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany Bartosz Bednorz, który zdobył 20 punktów.

Haasrode Leuven 2:3 Projekt Warszawa (18:25, 25:22, 25:23, 19:25, 7:15)

Strata punktów przez Projekt sprawia, że sytuacja w Lidze Mistrzów się skomplikowała. Wiceliderzy PlusLigi są też wiceliderami grupy E, ale w ostatnim meczu zagrają z Lube Civitanowa - Włosi są już pewni zwycięstwa i awansu do 1/8 finału. Wczoraj Montpellier sensacyjnie pokonało Lube. Mają siedem punktów, tracąc dwa do Warszawian - ale ostatni mecz zagrają w Belgii z Leuven.