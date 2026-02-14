Ukochany sport Polaków przejdzie rewolucję. Już to ogłosili

Sezon klubowy w siatkówce powoli wchodzi w decydujący okres. Już pod koniec marca ruszą play-offy u siatkarek i siatkarzy. To w ich końcowej fazie poznamy medalistów mistrzostw Polski, a także przekonamy się czy KS DevelopRes Rzeszów oraz Bogdanka LUK Lublin zdołają obronić tytuły najlepszych klubów w Polsce.

Propozycje zmian zasad gry w Lidze Narodów

3 czerwca u Pań, a 10 czerwca u Panów rozpocznie się rywalizacja w siatkarskiej Lidze Narodów. Polscy siatkarze będą bronić tytułu zdobytego przed rokiem w chińskim Ningbo, natomiast siatkarki powalczą o kolejne podium w końcowej klasyfikacji rozgrywek. Z najnowszych informacji wynika, iż w ramach tych rozgrywek możemy być świadkami po części nowych zasad gry.

Według informacji przekazanych przez profil "Sędziowie siatkówki" na portalu "Facebook", Komisja Sędziowska i Przepisów Gry FIVB planuje przetestować szereg zmian w formie rozgrywania spotkań, które mają na celu urozmaicić oraz zwiększyć popularność dyscypliny. Te zmiany mają objąć rozgrywki wspomnianej Ligi Narodów oraz mistrzostw świata U-17.

Jak czytamy we wpisie, zarys przygotowanych zmian ma w tym momencie formę roboczą, a nie końcowe postanowienie o ich wprowadzeniu. W związku z tym należy się spodziewać, iż FIVB co jakiś czas będzie zasypywać zawodniczki i zawodników nowymi regulacjami.

"Komisja Sędziowska i Przepisów Gry FIVB zaprezentowała zestaw pomysłów dotyczących zmian w szeroko rozumianych przepisach gry. Część z nich zobaczymy w praktyce już tego lata podczas VNL i MŚ U-17, inne nadal są w dyskusji i dopiero z czasem przyjmą ostateczną formę. Przedstawiony materiał ma formę roboczą – mówimy o kierunkach prac, a nie gotowych interpretacjach. Wydział Sędziowski PZPS przygotował tłumaczenie i opracowanie tych zmian w formie prezentacji, a sędziowie szczebla centralnego otrzymali ją dziś w ramach cyklu Volley SPOT PZPS. Najważniejszymi informacjami dzielimy się również z szerszym gronem zainteresowanych tutaj" - brzmi treść komunikatu.

Nowe uprawnienia libero oraz ciekawe propozycje

Z najciekawszych propozycji warto wyszczególnić podpunkt zawierający dotknięcie siatki przez piłkę. Na ten moment przepisy mówią jasno: jeśli piłka dotknie siatki na wysokości antenki, bądź za nią - wówczas mamy do czynienia z błędem. Testowane zmiany mają na celu zmianę tej interpretacji, ale tylko wtedy, gdy piłka pozostanie po stronie drużyny, która rozgrywała akcję.

Kolejnym aspektem są poszerzone uprawnienia libero. Federacja proponuje, by zawodnik grający na tej pozycji mógł np. rozgrywać piłkę z obszaru pod siatką. Póki co libero nie może odbijać palcami piłki sprzed linii trzeciego metra. Wyjątkiem jest oderwanie się od podłoża przez wspomnianą linią.

Rzadko spotykaną sytuacją jest, aby piłka zahaczyła o sufit. Niemniej jednak takie sytuacje się zdarzają, a światowa federacja planuje wyjść naprzeciw takiej sposobności na zatrzymanie akcji i utratę/zdobycz punktu. W propozycjach pojawił się przepis mówiący o tym, iż piłka po dotknięciu sufitu na stronie drużyny, która miała akcję może być nadal rozgrywana pod warunkiem, że pozostanie po tej stronie siatki.

Do tego, czy dane propozycje wejdą na stałe do przepisów gry jeszcze daleka droga, niemniej jednak warto zauważyć, iż niektóre zmiany mogą w mniejszym bądź większym skutkiem zrewolucjonizować sposób gry i poruszanie się po parkiecie siatkarzy i siatkarek.