Transferowy hit w PlusLidze?! Oto gdzie może trafić kapitan potęgi

Wiceliderzy PlusLigi będą musieli się mocno napocić, by w bieżącej edycji awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wszystko przez wygraną dopiero po tie-breaku z belgijskim Haasrode Leuven. W ostatnim meczu grupy E zmierzą się z włoskim hegemonem, zespołem Lube Civitanova. Przed kolejnym sezonem ekipa Projektu Warszawa może zostać poważnie wzmocniona.

Lucarelli w Projekcie? "Ten ruch przekreśla pozyskanie Aleksandra Śliwki"

O takim sensacyjnym scenariuszu napisał, znakomicie zorientowany w kwestiach transferowych klubów Plus Ligi, Jakub Balcerzak.

"Coraz częściej dochodzą do mnie informacje z Japonii i Włoch o zainteresowaniu Ricardo Lucarellim przez... PGE Projekt Warszawa" - napisał na portalu X.

"Niektóre źródła podają mi, że transfer ten jest prawdopodobny, a kapitana reprezentacji Brazylii chce mieć w swoim zespole Roberto Piazza, nieoficjalnie przyszły szkoleniowiec klubu ze stolicy Polski. Lucarelli od dwóch sezonów broni barw japońskiego JTEKT. Według moich informacji, wicemistrz SV League ma rozglądać się już za zastępstwem za 33-latka" - dodał Balcerzak.

W ostatnim czasie jednak Brazylijczyk zmaga się z urazem barku, przez co nie jest podstawowym graczem swojej japońskiej drużyny.

Ricardo Lucarelli to niezwykle gorące nazwisko w świecie siatkówki, mimo, że Brazylijczykowi zdecydowanie bliżej już do końca kariery. Nadal jednak kapitan swojej kadry narodowej może decydować o losach poszczególnych spotkań. 33-latek w 2016 roku podczas igrzysk w Rio został uznany za najlepszego przyjmującego turnieju. Wtedy to Brazylijczycy przed własną publicznością nie mieli sobie równych. W finale ograli 3:0 reprezentację Włoch.

Do ostatnich sukcesów Lucarelliego na arenie międzynarodowej należy m.in. złoto (2021) i brąz (2025) w Lidze Narodów oraz 3. miejsce podczas mistrzostw świata na boiskach Polski i Słowenii w 2022 roku.

Jego potencjalny transfer do Projektu Warszawa na pewno przekreśli szanse powrotu do kraju Aleksandra Śliwki, który w połowie stycznia był mocno wiązany ze stołecznym klubem. Ostatecznego wyboru dokona nowy trener Projektu. Ma nim zostać były opiekun m.in. Jastrzębskiego Węgla (2014-15) czy Skry Bełchatów (2017-19), obecnie selekcjoner reprezentacji Iranu, Roberto Piazza.

PGE Projekt Warszawa, a więc wicelider PlusLigi, w nadchodzącym spotkaniu pojedzie do Olsztyna, by zmierzyć się z tamtejszym Indykpolem AZS-em. Początek meczu w niedzielę 15 lutego o godzinie 14.45.