Ależ mecz Leona i spółki w Lidze Mistrzów! Zadecydował piąty set

Bogdanka LUK Lublin przed wyjazdem do Turcji była pewna awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Drużyna miała jednak spore problemy w lidze. Kontuzja Kewina Sasaka mocno skomplikowała plany Stephane'owi Antidze, który musiał szukać zastępstwa na tej pozycji. Padło na nominalnego przyjmującego Hilira Henno, który w czwartek w Turcji błyszczał.

Wygrana Bogdanki z Halkbankiem w LM

Halkbank Ankara w 2014 roku zdobył srebrny medal LM, ale obecnie to drużyna bez wielkich nazwisk. Oczywiście pomijając Aleksandra Śliwkę, który nie był jednak pierwszopolanową postacią w tym spotkaniu. Powracający po kontuzji Polak pojawił się na parkiecie tylko w drugim secie, zdobywając dwa punkty.

Zajmujący ostatnie miejsce w tabeli Turcy postawili się mistrzom Polski. W pierwszym secie to oni cały czas byli nieznacznie o krok przed przejezdnymi, ale w końcówce po asie Mateusza Malinowskiego na tablicy wyników pojawił się remis 21:21. W ważnych momentach zafunkcjonował blok rywali i to oni zwyciężyli na przewagi 26:24.

W drugiej odsłonie Bogdanka pokazała swoją wyższość. Pojawił się blok, dobrze działał atak i to zaowocowało wygraną 25:16. Później jednak wszystko wróciło do gry na przewagi - najpierw do 24 triumfowali Lublinianie, później ekipa z Ankary. O wszystkim decydował więc tie-break.

W nim podopieczni Antigi zagrali mądrze. Szybko uzyskali przewagę (2:0) i bronili jej skutecznie do ostatniej piłki. Finalnie wygrali 15:11.

Najwięcej punktów zdobył wybrany MVP Hilir Henno (25). Wilfredo Leon dorzucił 20, a Jakcson Young 17. W ekipie gospodarzy najbardziej efektywny był Matej Kazijski, autor 20 punktów.

Bogdanka niepokonana w LM

- Tytuł MVP zawdzięczam moim kolegom, bo bez nich nie byłoby mojej dobrej gry. To był trudny mecz, ale najważniejsze, że go wygraliśmy - powiedział najlepszy zawodnik tego spotkania Hilir Henno. To dla niego pierwsze tego typu wyróżnienie w Lidze Mistrzów.

W ostatniej kolejce Bogdanka LUK Lublin zagra na własnym terenie z Galatasaray Stambuł. Mecz odbędzie się 18 lutego. Mistrzowie Polski z 14 punktami prowadzą w grupie B Ligi Mistrzów.