Wszyscy słyszeli, jak trener Niemek nazwał Polki

Polki i Niemki zapewniły kibicom prawdziwy thriller na zakończenie fazy grupowej. Nasze zachodnie sąsiadki dwa razy prowadziły w setach, miały piłki meczowe w czwartej partii, ale nie zdołały tego zamknąć. Tie-break to była prawdziwa wojna nerwów, którą ostatecznie lepiej zniosły Biało-Czerwone i wygrały 3:2 (21:25, 25:15, 19:25, 28:26, 19:17).

Trener Niemek nazwał reprezentację Polski. "Nie jest dużo gorsza od Włoch"

Niemieckie siatkarki zagrały naprawdę dobre spotkanie. Niewiele zabrakło, by cieszyły się ze zwycięstwa nawet za trzy punkty. Trudno im było zaakceptować porażkę, schodziły z parkietu w hali w Phuket ze łzami w oczach. Ale ich trener jest dumny z ich postawy. Giulio Cesare Bregoli chwalił swoje zawodniczki za to, że zaprezentowały siatkówkę na wysokim poziomie, a ta porażka wciąż może czegoś nauczyć zarówno siatkarki, jak i sztab trenerski.

- Mówiliśmy już o wyniku meczu wewnątrz zespołu. Nie udało się wygrać. Jeśli chodzi o sam występ, to zagraliśmy niesamowite spotkanie przeciwko bardzo dobrej drużynie, jednej z najlepszych według rankingu. Szkoda na pewno drugiego seta i końcówki czwartego. Z pewnością mamy czego żałować. Nad pewnymi rzeczami musimy popracować. Musimy lepiej podejmować pewne decyzje, także z ławki. Ale zagraliśmy na wysokim poziomie, co jest dla nas dobre. Muszę podziękować dziewczynom za dzisiejszą grę. Cały zespół był niesamowity. Wyciągniemy z tego lekcję - powiedział w rozmowie tuż po meczu z mediami FIVB Bregoli.

W 1/8 finału Niemki zagrają z Włoszkami, triumfatorkami Ligi Narodów 2025. Potrafiły wiosną wygrać w sparingu - Niemki zrobiły to jako jedyne w tym roku. Były w stanie rywalizować z nimi na początku LN na dystansie pięciu setów, ale przegrały 2:3. Jednak od tego czasu Italia stała się znacznie silniejszym zespołem. Bregoli zapytany o to, jak widzi szanse swojej drużyny w tym spotkaniu i czy ma już plan, odrzekł z pełną wiarą w swój zespół.

- Nie mamy nic do stracenia. Wiemy, że Włochy to bardzo trudny przeciwnik, najlepsza drużyna w rankingu, Będzie bardzo trudno. Ale Polska nie jest dużo gorsza od Włoch. Jeśli zagramy z taką jakością jak dziś, na podobnym poziomie, to nie ma rzeczy niemożliwych - mówił.

Zwycięzca meczu Włochy - Niemcy zagra w ćwierćfinale z lepszym z pary Polska - Belgia.

