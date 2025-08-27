Wszyscy słyszeli, jak trener Niemek nazwał Polki

Polki i Niemki zapewniły kibicom prawdziwy thriller na zakończenie fazy grupowej. Nasze zachodnie sąsiadki dwa razy prowadziły w setach, miały piłki meczowe w czwartej partii, ale nie zdołały tego zamknąć. Tie-break to była prawdziwa wojna nerwów, którą ostatecznie lepiej zniosły Biało-Czerwone i wygrały 3:2 (21:25, 25:15, 19:25, 28:26, 19:17).
Niemieckie siatkarki zagrały naprawdę dobre spotkanie. Niewiele zabrakło, by cieszyły się ze zwycięstwa nawet za trzy punkty. Trudno im było zaakceptować porażkę, schodziły z parkietu w hali w Phuket ze łzami w oczach. Ale ich trener jest dumny z ich postawy. Giulio Cesare Bregoli chwalił swoje zawodniczki za to, że zaprezentowały siatkówkę na wysokim poziomie, a ta porażka wciąż może czegoś nauczyć zarówno siatkarki, jak i sztab trenerski.
- Mówiliśmy już o wyniku meczu wewnątrz zespołu. Nie udało się wygrać. Jeśli chodzi o sam występ, to zagraliśmy niesamowite spotkanie przeciwko bardzo dobrej drużynie, jednej z najlepszych według rankingu. Szkoda na pewno drugiego seta i końcówki czwartego. Z pewnością mamy czego żałować. Nad pewnymi rzeczami musimy popracować. Musimy lepiej podejmować pewne decyzje, także z ławki. Ale zagraliśmy na wysokim poziomie, co jest dla nas dobre. Muszę podziękować dziewczynom za dzisiejszą grę. Cały zespół był niesamowity. Wyciągniemy z tego lekcję - powiedział w rozmowie tuż po meczu z mediami FIVB Bregoli.
W 1/8 finału Niemki zagrają z Włoszkami, triumfatorkami Ligi Narodów 2025. Potrafiły wiosną wygrać w sparingu - Niemki zrobiły to jako jedyne w tym roku. Były w stanie rywalizować z nimi na początku LN na dystansie pięciu setów, ale przegrały 2:3. Jednak od tego czasu Italia stała się znacznie silniejszym zespołem. Bregoli zapytany o to, jak widzi szanse swojej drużyny w tym spotkaniu i czy ma już plan, odrzekł z pełną wiarą w swój zespół.
- Nie mamy nic do stracenia. Wiemy, że Włochy to bardzo trudny przeciwnik, najlepsza drużyna w rankingu, Będzie bardzo trudno. Ale Polska nie jest dużo gorsza od Włoch. Jeśli zagramy z taką jakością jak dziś, na podobnym poziomie, to nie ma rzeczy niemożliwych - mówił.
Zwycięzca meczu Włochy - Niemcy zagra w ćwierćfinale z lepszym z pary Polska - Belgia.
