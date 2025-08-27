W Niemczech aż zawrzało po meczu z Polską. "Dramatyczny"

Trzy mecze, trzy zwycięstwa. W takich humorach polscy kibice mogą ocenić fazę grupową na mistrzostwach świata kobiet w siatkówce. Polki - po nieprawdopodobnym meczu - w środowe popołudnie pokonały Niemki 3:2 (21:25, 25:15, 19:25, 28:26, 19:17) i wygrały grupę G. Dzięki temu w meczu 1/8 finału zmierzą się z Belgią. Spotkanie rozegrane zostanie w sobotę 30 sierpnia.

Niemieckie media gorzko po meczu z Polską. "Dramatyczny sposób"

"To był niewiarygodny mecz polskich siatkarek! W pewnym momencie w ich trzecim spotkaniu z Niemkami na mistrzostwach świata wydawało się, że rywalek nie da się już zatrzymać. Końcówka to były sceny, których kibice nie zapomną na długo" - komentował dziennikarz Sport.pl Jakub Balcerski.

Nieprawdopodobny przebieg meczu i dramaturgia, jakiej doświadczyli kibice obu reprezentacji zostały także odnotowane za naszą zachodnią granicą. Niemieckie media zwracają uwagę na fakt, że podopieczne Giulio Bregoliego koncertowo zmarnowały szansę na wygranie grupy.

"Reprezentacja Niemiec w siatkówce kobiet poniosła swoją pierwszą porażkę na Mistrzostwach Świata w Tajlandii i w dramatyczny sposób straciła szansę na wygranie swojej grupy. W czwartym secie nerwy zawiodły - po dwóch straconych piłkach meczowych Polki ostatecznie miały przewagę w tie-breaku" - napisał portal sportschau.de.

"Thriller przeciwko Polsce. Cztery razy były o krok od sukcesu: ale w starciu z odwiecznym rywalem, Polską, Niemki minimalnie straciły pierwsze miejsce w grupie Mistrzostw Świata. Teraz czeka ich skomplikowane zadanie" - dodał traunsteiner-tagblatt.de.

"W zaciętym czwartym secie Polki odparły dwie niemieckie piłki meczowe i dotarły do tie-breaka, gdzie utrzymały przewagę" - napisał zdfheute.de. "Mocny początek, gorzka próba nerwów" - podsumował spor1.de.