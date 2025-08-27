Powrót na stronę główną
Oto kolejny rywal Polek na mistrzostwach świata!
Polskie siatkarki zwycięstwem 3:2 nad reprezentacją Niemiec zakończyły zmagania grupowe w tegorocznych mistrzostwach świata. Choć nasz zespół był już pewny awansu do 1/8 finału, to środowy mecz był szalenie ważny. To właśnie on zdecydował, kto będzie naszym następnym rywalem. Polki w dramatycznych okolicznościach uniknęły najczarniejszego scenariusza. Dzięki wygranej w walce o ćwierćfinał nie trafią na siatkarską potęgę.
Mecz Polska - Niemcy na MŚ siatkarek
screen

Polskie siatkarki wyjście z grupy zapewniły sobie już po dwóch spotkaniach z Wietnamem i Kenią. Obydwa wygrały 3:1 i w tabeli miały komplet sześciu punktów. Mimo to mecz z Niemkami miał dla nich olbrzymie znaczenie. To właśnie on miał rozstrzygnąć, z kim nasz zespół zmierzy się w 1/8 finału. 

Wiadomo, z kim zagra Polska w kolejnej fazie MŚ. Mecz z Niemkami zdecydował

Zgodnie z regulaminem turnieju awans przysługiwał dwóm najlepszym zespołom z każdej grupy, przy czym drużyny z pierwszych miejsc w kolejnej fazie zagrają z tymi z drugich. Grupa G, do której trafiła Polska, została skojarzona z grupą B. W niej z kolei wszystko zostało rozstrzygnięte, jeszcze zanim Biało-Czerwone wyszły na parkiet. Pierwsze miejsce zajęły Włoszki, które wygrały wszystkie mecze. Drugie miejsce przypadło Belgii, a dwa kolejne Kubie i Słowacji (dwa ostatnie kraje pożegnały się już z mistrzostwami).

A zatem w przypadku wygranej z Niemkami i zajęcia pierwszego miejsca w tabeli, Polki trafiłyby na drugi zespół grupy B, czyli Belgię. Z kolei porażka oznaczała znacznie gorszy scenariusz. Wówczas siatkarki Stefano Lavariniego skończyłyby na drugiej pozycji i w 1/8 finału musiałyby mierzyć się z Włoszkami. Druga opcja była zdecydowanie mniej korzystna. Zawodniczki z Italii to przecież aktualne mistrzynie olimpijskie z Paryża i brązowe medalistki poprzedniej edycji mistrzostw świata, a także mistrzynie Europy z 2021 r.

Polki mogły trafić na mistrzynie olimpijskie. Tie-break wszystko zmienił

Stawką starcia z Niemki w Phuket było zatem uniknięcie konieczności gry z bardzo silną reprezentacją Włoch. Obie ekipy nie zamierzały więc odpuszczać. Po pierwszej przegranej do 21 partii Polki odpowiedziały wygraną do 15. Niestety w kolejnej znów lepsze były rywalki - tym razem do 19. W czwartej odsłonie nasz zespół był już blisko porażki. Musiał bronić nawet piłki meczowej, ale ostatecznie zwyciężył na przewagi 28:26 i doprowadził do tie-breaka. W nim po prawdziwym rollercoasterze Polki zwyciężyły 19:17.

Oznacza to, że zrealizował się znacznie lepszy dla nas scenariusz. Polska ostatecznie z ośmioma  punktami na koncie zajęła pierwsze miejsce w grupie, przed Niemkami. W 1/8 finału dojdzie więc do meczu Polska - Belgia. Spotkanie planowane jest na sobotę 30 sierpnia.

