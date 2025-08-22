Reprezentacja Polski przygotowuje się do mistrzostw świata. Tytułu będą bronić Włosi, którzy w 2022 roku pokonali Biało-Czerwonych 1:3 (25:22, 21:25, 18:25, 20:25) w zaciętym finale. Teraz podopieczni Nikoli Grbicia podchodzą do tej rywalizacji po zwycięstwie w Lidze Narodów przeciwko Italii, co na pewno dodało im pewności siebie przed docelowym turniejem.

Grbić o powrocie Kurka i Hubera do kadry

Niestety sytuacja kadrowa jest trudna - pojawiło się sporo kontuzji. Przed sezonem reprezentacyjnym selekcjoner musiał zrezygnować m.in. z Mateusza Bieńka, czy Marcina Janusza, a po drodze wypadli Norbert Huber, Bartosz Kurek czy Tomasz Fornal, który nie dał rady zagrać w finale VNL. Przed startem mistrzostw świata Polacy rozegrają jeszcze memoriał Huberta Wagnera, który będzie ostatnim testem przed wylotem na Filipiny.

W wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" Nikola Grbić został zapytany o sytuację Bartosza Kurka i Norberta Hubera, którzy wracają do kadry po kontuzjach. - Spędzili dwa tygodnie w Nysie. Bartek tam mieszka, a Norbert do niego dołączył, żeby nie mieć kolejnego tygodnia bez zajęć z piłkami. Zgłosiłem się z pytaniem do trenera Stali Nysa Marka Lebedewa, czy będzie szansa, żeby ta dwójka uczestniczyła w zajęciach na początku ich sezonu przygotowawczego i się zgodził. Jeśli mogę wykorzystać tę okazję, to chciałbym jeszcze raz podziękować Markowi za taką możliwość - oświadczył.

Nikola Grbić wprost nt. atakujących. "Mam wizję w głowie"

Kewin Sasak był objawieniem tegorocznej Ligi Narodów - znalazł się nawet w drużynie marzeń i pojawiły się głosy, że może pozostać pierwszym atakującym, a rolę zmiennika będzie pełnił Bartosz Kurek, który zawsze może pomóc w nerwowych i wyrównanych końcówkach meczów. Co na to selekcjoner? - Pewną wizję mam już w głowie, ale jak na razie Bartek musi jeszcze zgrywać się z rozgrywającymi. Dlatego podczas każdego treningu mocno rotuję. Co zajęcia Sasak i Kurek są w szóstce raz z Marcinem Komendą, a raz z Janem Firlejem. Chcę też sprawdzić, w jakim wariancie najlepiej będzie funkcjonować podwójna zmiana - kontynuował.

- Może się tak zdarzyć, że podczas Memoriału Wagnera Bartek rozegra dwa mecze, a Kewin tylko jeden. Raczej nie planuję wystawić niegrających dotąd zawodników we wszystkich spotkaniach, bo nie dość, że po takiej przerwie byłoby to spore obciążenie, to jeszcze przez najbliższe dni zgrupowania w Zakopanem mamy naprawdę sporo pracy do wykonania - podkreślił.

Nikola Grbić zaznaczył, że podczas Memoriału Huberta Wagnera w Krakowie jego podopieczni nie będą jeszcze "w najlepszej dyspozycji". - To właśnie chcę podkreślić - wykorzystam Memoriał Wagnera jako etap przygotowań do mistrzostw świata. Nie przygotowuję szczytu formy na ten turniej towarzyski, tylko na mundial. Każdy dostanie szansę, ale cel na ten sezon mamy jeden - zakończył.