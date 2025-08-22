To on nagrał Cezarego Kuleszę! Mejza ujawnia: Doskonale bawił się z nami

"Cezary Kulesza publicznie skłamał, że opisane przez nas nagranie, na którym wraz z czołowymi politykami PiS tańczy i śpiewa do religijnej pieśni 'Barka', nie istnieje, a sama impreza nigdy nie miała miejsca. Nie wiemy, dlaczego to zrobił" - tak portal Goniec.pl odpowiedział prezesowi PZPN, który dementował ustalenia z tekstu "Polski Związek Wódki Nożnej. Tak się bawią włodarze polskiej piłki". Na jaw wychodzą kolejne kulisy tej sprawy.

Cezary Kulesza bawił się z politykami PiS. Łukasz Mejza wskazuje, kto ich nagrywał

Na wspomnianym nagraniu widać Kuleszę bawiącego się z politykami związanymi z Prawem i Sprawiedliwością: Kamilem Bortniczukiem (były minister sportu i turystyki), Łukaszem Mejzą (były wiceminister sportu i turystyki), Michałem Cieślakiem (członkiem Rady Ministrów w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego) oraz Michałem Sroką (były szef gabinetu ministra sportu). Impreza miała się odbyć 9 października 2021 r. w Warszawie, po meczu reprezentacji Polski z San Marino (5:0) na Stadionie Narodowym. A kto wszystko nagrywał?

Swoją teorię przedstawił Mejza w "Przeglądzie Sportowym" Onecie. - Autorem wideo jest Piotr Szefer, który doskonale bawił się z nami tego wieczoru - powiedział. Jako że nie jest to szerzej znana postać, to poseł przedstawił ją nieco bliżej. - Szefer był bliskim współpracownikiem Kuleszy. Sam mówił, że jest autorem jego wygranej w wyborach na prezesa - oznajmił.

To dlatego Piotr Szefer nagrywał Cezarego Kuleszę i spółkę? Łukasz Mejza tłumaczy

Mejza twierdzi wręcz, że "Szefer miał ambicje zostać sekretarzem generalnym Polskiego Związku Piłki Nożnej (od początku rządów Kuleszy stanowisko to zajmuje Łukasz Wachowski - red.)". Nie zrealizował tego celu, a potem sytuacja miała się zaognić. - Gdy nie otrzymał upragnionej funkcji, wyleciał z PZPN-u z hukiem i od tego czasu zakulisowo atakuje związek i jego pracowników - przekonuje parlamentarzysta.

Według niego "Szefer planował publikację tych nagrań przed tegorocznymi wyborami w PZPN-ie", lecz "nikt poważny się na to nie zgodził". I dosadnie podsumował zachowanie dawnego współpracownika Kuleszy.

- Myślę, że tak naprawdę najbardziej wątpliwe moralnie w tej całej sytuacji było nagrywanie z ukrycia i publiczne wykorzystanie nagrania z czysto prywatnej sytuacji, która nie przedstawia tak naprawdę niczego złego - ocenił.

Piotr Szefer odpowiada na słowa Łukasza Mejzy. Ostro. "Stek bzdur"

"Przegląd Sportowy" Onet skontaktował się w tej sprawie z Szeferem, który odpowiedział na słowa Mejzy. - Nie spodziewałem się, że będę musiał komentować słowa kogoś takiego jak pan Mejza - zaczął. Po czym powiedział, że poseł mija się z prawdą i jeśli zajdzie potrzeba, to będzie bronił swojego dobrego imienia w sądzie.

- Trudno mi się odnosić do tego steku bzdur. Mogę tylko stwierdzić, że to całkowita nieprawda. Jeżeli pan Mejza będzie powielał te kłamstwa, będę musiał rozważyć wejście na drogę sądową, choć ze względów estetycznych wolałbym uniknąć spotkania z tym panem na sali sądowej - oznajmił.

Jak pod koniec ustalił dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski, Kulesza i PZPN zażądali od autora tekstu i redakcji Goniec.pl sprostowania. Jednak takowe się nie ukazały, a we wrześniu sprawa ma trafić na wokandę.