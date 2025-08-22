Polscy siatkarze się nie zatrzymują! Kolejny rywal na MŚ rozbity

Reprezentacja Polski do lat 21 rywalizuje w mistrzostwach świata w chińskich Jiangmen. Biało-Czerwoni przybyli do Państwa Środka jako jedni z głównych faworytów do końcowego triumfu. Polacy trafili do grupy B, w której rywalizują także Portoryko, Korea Południowa, Kazachstan, Kanada i Iran. W piątkowy poranek podopieczni Piotra Grabana rozegrali drugi mecz.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Polska wygrywa z Koreą Południową. Drugi triumf na MŚ do lat 21 w siatkówce

W czwartek Biało-Czerwoni pokonali Portoryko 3:0, a ich kolejnym rywalem była Korea Południowa. Faworyt tego spotkania był jeden i nie byli nim siatkarze z Azji. Już od pierwszych piłek starcia było widać przewagę Polaków.

Biało-Czerwoni szybko wypracowali sobie przewagę i w pewnym momencie prowadzili nawet 7:3. Przez cały czas trwania seta konsekwentnie budowali kapitał punktowy. Ostatecznie wygrali partię 25:16. Koreańczycy nieco trudniejsze warunki postawili w drugim secie.

Partia była wyrównana do stanu 16:15 dla Korei. Wówczas Polacy zdołali wygrać dwie akcje z rzędu i wyjść na prowadzenie. Prowadzenie, którego nie oddali już do końca seta. Wygrali 25:21 i byli już tylko jednego seta od zwycięstwa w całym meczu.

W kończącej części spotkania niespodzianki nie było. Na tablicy wyników - tak jak i na parkiecie - ponownie oglądaliśmy dominację Polaków. Siatkarze z Korei Południowej, tak jak w pierwszym secie, nie byli w stanie ani razu wyjść na prowadzenie. Przez większą część partii Polacy utrzymywali co najmniej trzypunktowe prowadzenie. Rywale musieli pogodzić się z dominacją Biało-Czerwonych.

Kolejne spotkanie mistrzostw świata Polacy zagrają w sobotę o godzinie 8:00 polskiego czasu, a ich rywalami będzie Kanada. Biało-Czerwoni będą oczywiście zdecydowanymi faworytami tego meczu.

Polska 3:0 Korea Południowa (25:16, 25:21, 25:20)