Czekały na to ponad 50 lat! Tak rozpoczęły się mistrzostwa świata

Już po przylocie zespołów do Azji kibice w Tajlandii tłumnie witali drużyny na lotniskach. Widać, że w Tajlandii turniej wywołał spore zainteresowanie - fani siatkówki są gotowi pojawiać się nie tylko na wyprzedanych meczach Tajek, czy na spotkaniach z udziałem najlepszych kadr na świecie.
I na jednym z pierwszych meczów MŚ już zapełnili większość hali. Choć mecz Francuzek z Portorykankami to raczej starcie dwóch przeciętnych zespołów, które w całym turnieju nie odegrają większej roli, to i tak kibiców nie zabrakło.
Faworytkami w tej rywalizacji, choć niewielkimi, były raczej Francuzki. To one są wyżej w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) - na 15. miejscu, trzy pozycje nad rywalkami. Do tego cały sezon grały w Lidze Narodów, podczas gdy Portorykanek w niej nie ma, a ich jedynym sprawdzianem przed MŚ był Puchar Panamerykański, który skończyły na porażce w półfinale z Kolumbijkami.
I obyło się bez niespodzianki, choć w pierwszym secie to drużyna z wyspy w Ameryce Środkowej przeważała. Prowadziła nawet czterema punktami (17:13, potem 19:15). Do końcówki przystępowała z wynikiem 22:19. Potem to Francuzki zdobyły jednak aż sześć punktów z rzędu i wygrały tę partię.
Drugi set to już wyraźna dominacja europejskiego zespołu i wygrana do 18. Za to po zmianie stron na dobre przebudziły się Portorykanki. W pewnej chwili miały aż siedem punktów przewagi (19:12). Francuzkom udało się nieco zmniejszyć tę różnicę, ale i tak przegrały wyraźnie - wynik brzmiał: 25:21 dla Portoryko.
Zawodniczki 18. drużyny światowego rankingu nie utrzymały jednak tej dyspozycji w dalszej części meczu. A ta była decydująca. Drużyna z Francji zdominowała czwartego seta, nie dając szans rywalkom. Wygrała aż do 14 i 3:1 (25:22, 25:18, 21:25, 25:14) w całym spotkaniu. 22 punkty dała jej atakująca Iman Diaye, a tylko jeden mniej kapitanka Helena Cazaute grająca na przyjęciu.
Francuzki czekały na powrót do wygrywania na mistrzostwach świata aż ponad 50 lat. Ostatni raz zwyciężyły na tej imprezie w 1974 roku - dokładnie 26 października przeciwko Dominikanie. Czyli 18 563 dni temu.
Francuzki zajęły wtedy 20. miejsce. I aż do tegorocznej edycji nie było ich już na MŚ. Teraz wracają w dobrym stylu.
Po tej wygranej drużyna z Francji jest faworytem do wyjścia z grupy C w Tajlandii. O wiele silniejsze od nich są na pewno Brazylijki, które swój pierwszy mecz na MŚ zagrają z Greczynkami w piątek o godzinie 14:30 czasu polskiego. Coraz bardziej prawdopodobne, że to Francja i Brazylia awansują do 1/8 finału, a Grecja i Portoryko, zgodnie z przewidywaniami, zakończą rywalizację już na fazie grupowej.
Równolegle rozgrywano mecz Czeszek z Argentynkami w grupie D. Drużyna z Ameryki Południowej wygrała 3:1 (18:25, 25:23, 25:17, 26:24).
MŚ siatkarek w Tajlandii potrwają do 7 września. Już w sobotę 23 sierpnia walkę na nich rozpocznie reprezentacja Polski. Jej pierwszym rywalem będą Wietnamki, z którymi zagrają o 15:30 czasu polskiego. W dwóch kolejnych spotkaniach zmierzą się z Kenijkami i Niemkami. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.
