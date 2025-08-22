Kontuzja gwiazdy Polaków tuż przed mistrzostwami świata. Ujawnili szczegóły

Na początku sierpnia polscy siatkarze w fantastycznym stylu sięgnęli po triumf w Lidze Narodów. W półfinale rozbili Brazylię (3:0), a w finale nie pozostawili cienia złudzeń Włochom (3:0). Biało-Czerwoni już wkrótce wystąpią w najważniejszej imprezie roku - mistrzostwach świata. Wygląda na to, że Nikola Grbić może odetchnąć z ulgą. Chodzi o zdrowie jednego z istotnych siatkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Huber zabrał głos. Grbić się ucieszy

- Kilka dni przerwy i powinienem wrócić do treningu - powiedział Norbert Huber cytowany przez TVP Sport. To doskonała wiadomość - zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę niedawny komunikat PZPS. Związek oficjalnie informował o problemach zdrowotnych Hubera.

Jak widać, nie są one jednak tak poważne. Przypomnijmy, że Polacy w Zakopanem szykują się do rozpoczynających się 12 września mistrzostw świata. Huber, który w tegorocznej Lidze Narodów zaczął grać dopiero od ostatniego, gdańskiego turnieju fazy grupowej to istotna postać w polskiej kadrze.

Nikola Grbić na turniej, który odbędzie się na Filipinach zabierze 14 zawodników. Obecnie ma do dyspozycji o dwóch siatkarzy więcej. Wcześniej odesłał do domu Mateusza Czunkiewicza, Bartłomieja Bołądzia i Mateusza Porębę. Ten ostatni - z powodu kłopotów zdrowotnych Hubera - został jednak przywrócony i wspomaga kadrę w treningach.

Kadrą, która ma przed sobą jeszcze jeden etap przygotowań do MŚ. Zagra w Memoriale Wagnera, który odbędzie się w ostatni weekend sierpnia. W Krakowie dojdzie do starć z Serbią, Brazylią i Argentyną.

Reprezentacja Polski na mistrzostwach świata powalczy o czwarty finał z rzędu. W 2014 i 2018 roku Biało-Czerwoni zostawali mistrzami świata. Cztery lata później przegrali mecz o złoto z Włochami.