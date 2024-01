Szykuje się transferowy hit w PlusLidze. Kolega Polaków z Serie A

Wiele wskazuje na to, że Fabian Drzyzga nie przedłuży wygasającego kontraktu z Resovią. To oznacza, że klub z Podkarpacia będzie szukał nowego rozgrywającego. Portal podkarpacielive.pl informuje, że do Resovii ma trafić brązowy medalista ostatniej edycji mistrzostw Europy. Jak się okazuje, to obecnie klubowy kolega Wilfredo Leona i Kamila Semeniuka w Sir Safety Perugii.

