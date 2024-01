Semeniuk udzielił wywiadu po włosku. Zobaczcie, jak zareagował gwiazdor drużyny

Kamil Semeniuk podtrzymuje wysoką dyspozycję we Włoszech. Przyjmujący był ważną postacią Sir Susa Vim Perugii w wygranym 3:0 ćwierćfinale Pucharu Włoch. Zespół Polaka pokonał Valsa Group Modenę. 26-latek czuje się we Włoszech coraz lepiej. Widzą to także partnerzy. Jeden z nich opublikował specjalny wpis w mediach społecznościowych, w którym docenił Semeniuka. Reprezentant Polski także nie próżnuje - udzielił wywiadu w języku włoskim.

