Wyznanie młodego siatkarza. Tego nie spodziewał się po Grbiciu

Karol Urbanowicz dwa lata temu z reprezentacją U–21 wywalczył brązowy medal mistrzostw świata juniorów. Turniej rozegrano we Włoszech i w Bułgarii, a Urbanowicz otrzymał nagrodę indywidualną dla najlepszego środkowego. - Urbanowicz mógł zostać bohaterem, a teraz zapowiada bój o medal. Polacy jeszcze mają o co walczyć w MŚ U-21 - pisał Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl. Rok temu Urbanowicz otrzymał nagrodę dla najlepszego środkowego mistrzostw Europy U-22, a podczas gali 20-lecia Polskiej Ligi Siatkówki został Odkryciem sezonu 2021/2022 PlusLigi.

REKLAMA

Zobacz wideo Ryszard Bosek wspomina Tomasza Wójtowicza: Ja nie umiem go nie chwalić

Karol Urbanowicz zdradził, czego nie spodziewał się po Nikoli Grbiciu

W czerwcu ubiegłego roku Karol Urbanowicz został pierwszym siatkarzem urodzonym w XXI wieku, który zagrał w reprezentacji Polski. 22-letni obecnie środkowy wystąpił w meczu z Bułgarią w Lidze Narodów. Potem Urbanowicz grał też w tegorocznej Lidze Narodów, ale nie znalazł się w składzie na tegoroczne mistrzostwa Europy.

Dopiero po tym ostatnim turnieju, zakończonym zdobyciem przez Polaków mistrzostwa Europy, trener Nikola Grbić zdecydował się dowołać na zgrupowanie Urbanowicza, by pomógł w przygotowaniach do kwalifikacji olimpijskich. To efekt tego, że kontuzjowani byli dwaj inni środkowi: Mateusz Bieniek oraz Mateusz Poręba.

Teraz Karol Urbanowicz zdradził, że nie spodziewał się jednej rzeczy od trenera Nikoli Grbicia.

- Z trenerem Nikolą Grbiciem oglądamy dużo materiałów wideo z mojej gry. Analizujemy to i podpowiada mi bardzo dużo. Z tego powodu jestem bardzo wdzięczny. Nie spodziewałem się, że aż tyle uwagi będzie poświęcał mojej osobie. Tym bardziej się cieszę, że będąc w reprezentacji, rozwijam się jeszcze szybciej, niż gdybym nie miał takiej możliwości - powiedział Karol Urbanowicz w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".

Urbanowicz od 2017 roku jest zawodnikiem Trefla Gdańsk. Na środku w Gdańsku grają też trzej inni Polacy: Patryk Niemiec, Janusz Gałązka i Jordan Zaleszczyk.

Trefl Gdańsk rozgrywki Plus Ligi w sezonie 2023/2024 rozpocznie w niedzielę od wyjazdowego meczu z GKS-em Katowice. Początek o godz. 20.30.