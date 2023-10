Potężny cios. Mieli namieszać w lidze siatkarzy, ale teraz będzie im bardzo trudno

Pod koniec poprzedniego sezonu wydawało się, że Projekt Warszawa w rozgrywkach 2023/24 będzie miała na środku bogactwo. Wiadomo było, że w zespole nadal będą Piotr Nowakowski, Andrzej Wrona i Jakub Kowalczyk, który błysnął w minionych miesiącach, a dodatkowo pozyskano będącego bardzo uznaną marką Srecko Lisinaca. Okazało się jednak, że zamiast kłopotu bogactwa pojawił się problem z urazami. Najprawdopodobniej bowiem, trener Piotr Graban z pozyskanego po minionych rozgrywkach Serba oraz z Nowakowskiego skorzystać będzie mógł dopiero za kilka miesięcy.

Nowakowski nie zdołał uciec spod skalpela. Zmiana planów i komplikacje u Lisinaca

O majowej operacji Lisinaca informował jeszcze jego poprzedni klub - Trentino Volley. 31-latek miał kłopoty z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Nowakowski urazu barku nabawił się pod koniec poprzedniego sezonu, w czasie ćwierćfinałowej rywalizacji w play off z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Pierwotny scenariusz dotyczący powrotu do gry w przypadku ich obu był bardziej optymistyczny, ale w kolejnych tygodniach stało się jasne, że przestał być aktualny.

- Chcieliśmy to wszystko zrobić bezinwazyjnie, ale po kilku tygodniach okazało się, że nie będzie to możliwe. Dlatego trzeba było poddać się operacji - tłumaczy swoją sytuację grupie dziennikarzy Nowakowski.

Klub dość długo milczał ws. obu zawodników. Po zdjęciach z treningów i sparingów z okresu przygotowawczego łatwo było jednak zorientować się, że wciąż nie wrócili do zdrowia. Oficjalny komunikat pojawił się dopiero we wtorek pod wieczór. Nie było w nim zbyt wiele konkretów - jedynie zdawkowa informacja, że obaj zawodnicy przechodzą wciąż rehabilitację i dołączą do zespołu w późniejszym terminie. Więcej w środę na temat swojego stanu zdradził Nowakowski.

- Moja rehabilitacja trwa mniej więcej od miesiąca. Jestem trzy miesiące po zabiegu. Powrót zajmie prawdopodobnie trzy, cztery miesiące - wskazuje mistrz świata z 2014 i 2018 roku.

O przewidywaniach dotyczących powrotu Lisinaca Sport.pl dowiedział się nieoficjalnie od osoby związanej z klubem. Prawdopodobnie jego przerwa potrwa mniej więcej tyle, co w przypadku Nowakowskiego, ale tu potrzebne będą jeszcze dodatkowe badania, by to oszacować. U Serba doszło do pewnych komplikacji po operacji.

Pierwotnie od nowego sezonu na wypożyczenie miał iść inny środkowy - Jurij Semeniuk. Ukrainiec chciał więcej grać, a wobec mocnej konkurencji w warszawskim klubie nie miał ku temu zbyt wielu okazji. Z pomysłu oddania go czasowo do innej drużyny jednak zrezygnowano wobec informacji o dłuższej przerwie Nowakowskiego. Wtedy jeszcze nie było wiadomo, że skomplikowała się również kwestia powrotu do zdrowia Lisinaca.

Niesamowite perypetie barku Nowakowskiego. Ale to po innym urazie myślał o pożegnaniu z siatkówką

Były reprezentant Polski relacjonuje, że w jego wypadku rehabilitacja wchodzi teraz na najwyższe obroty i liczy na taki postęp w najbliższych tygodniach, który pozwoli mu wrócić do pierwszych, łagodnych treningów.

- Bo na razie nie mam z siatkówką za dużo do czynienia - przyznaje.

35-latek, wracając do momentu doznania kontuzji, stwierdza, iż jego bark przez lata gry w siatkówkę przeżył już niesamowite perypetie.

- Więc to była kwestia czasu, aż zacznie się upominać o siebie. No i - niestety - przyszedł moment w trakcie meczu z Zaksą w poprzednim sezonie, że się bardzo mocno upomniał - podsumowuje.

Jak dodaje, on i sztab szkoleniowy Projektu nie chcą ryzykować zbyt wczesnego powrotu do gry, co mogłoby grozić odnowieniem kontuzji. Na pytanie, czy ostatnie tygodnie oraz miesiące były dla niego bardzo ciężkie, doświadczony zawodnik stwierdził, że wyciągnął wnioski po poprzednim urazie. W 2015 roku do przymusowej przerwy zmusiły go kłopoty z kręgosłupem. Wówczas również skończyło się operacją.

- Tamta kontuzja dość mocno mnie dotknęła i mocniej ją przeżywałem. Miałem już wtedy myśli, żeby pożegnać się z siatkówką. Dlatego teraz, nauczony doświadczeniem, wiem, że warto robić wszystko, aby w tym wypadku bark wrócił do normy i wszystko jest jeszcze przede mną. Wciąż jestem młody, obiecujący - dodaje w swoim stylu z uśmiechem 35-latek.

Gdy w krótkiej indywidualnej rozmowie pytam go, czy teraz w jego głowie znów były obawy o skrócenie lub przymusowe zakończenie kariery, przyznaje, że pojawiły się takie myśli.

- Ale staram się patrzeć na to wszystko pozytywnie. Po tym jak po problemach z plecami wróciłem mocniejszy, tak może i teraz taki wrócę oraz złapię..trzecią świeżość (uśmiech). Oczywiście, dopuszczam te negatywne myśli, ale staram się jednak skupiać na tych pozytywnych - podkreśla.

Projekt nie ma ostatnio szczęścia do sytuacji zdrowotnej wśród środkowych. W poprzednim sezonie w pewnym momencie trener Graban również miał mocno zawężone pole wyboru, bo na pewien czas wypadł Wrona, chwilowo kłopoty ze zdrowiem miał też Semeniuk. Wówczas jednak właśnie swoją szansę wykorzystał Kowalczyk. Dotychczasowy żelazny rezerwowy grał tak dobrze, że Wrona po powrocie do zdrowia wcale od razu nie wrócił do wyjściowego składu.

Warszawska drużyna sezon rozpocznie w niedzielę od wyjazdowego meczu z Asseco Resovią Rzeszów.