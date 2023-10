Kamery przyłapały polskie siatkarki. Wszystko na oczach Lavariniego [WIDEO]

Spotkanie świetnie rozpoczęło się dla zawodniczek Fenerbahce, prowadzonych przez Stefano Lavariniego. Wygrały pierwszego seta 25:23. W drugiej odsłonie mimo to, że prowadziły już 5:2, to rywalki odrobiły jednak straty i zwyciężyły 25:23. Kolejna partia również trafiła na konto zespołu Eczacibasi, który skończył ją do 23. Kiedy w czwartym secie Fenerbahce SK zaczęło seryjne zdobywać punkty od stanu 17:16, aż do triumfu 25:18, mogło wydawać się, że ostatni set będzie tylko formalnością. Tak się jednak nie stało, a ostatecznie to rywalki zwyciężyły tie-breaka 15:11 i całe spotkanie 3:2.

Kamery uchwyciły rozmowę reprezentantek Polski. Wszystko na oczach Lavariniego

Pomimo porażki kolejne znakomite spotkanie w barwach Fenerbahce SK rozegrała Magdalena Stysiak, która zdobyła łącznie 34 punkty, osiągając najlepszy procent skończonych ataków, odkąd trafiła do Turcji. "Po raz kolejny dwoiła się i troiła" - napisał na Twitterze Jakub Balcerzak.

Stysiak nie była jednak jedyną Polką na parkiecie. Debiut w zespole Eczacibasi odnotowała również była przyjmująca Chemika Police Martyna Czyrniańska, która pojawiła się na placu gry w pierwszym secie, wchodząc na zagrywkę i... posłała asa serwisowego. Tuż po zakończeniu spotkania kamery zarejestrowały bardzo miły fragment, podczas którego widać rozmowę liderki Eczacibasi Tijany Bosković ze Stysiak, do których po chwili dołączyła też Czyrniańska.

"Jaki miły widok, prawie jak w reprezentacji. Niby osobno, a jednak razem" - napisał Seweryn Czernek ze Sport.pl. Widząc takie momenty, powody do zadowolenia ma z pewnością selekcjoner reprezentacji Polski, a ponadto trener Fenerbahce SK Stefano Lavarini, który mógł oglądać tę sytuację z bliska.

Czyrniańska wraca tym samym do formy po pechowej kontuzji, której doznała tuż po przyjściu do nowego zespołu. - Nie poszło to po mojej myśli, pierwszy trening i kostka skręcona - powiedziała w rozmowie dla TVP Sport.

Po dwóch kolejkach ligowych Fenerbahce SK zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów, natomiast Eczacibasi okupuje trzecią lokatę, mając punkt mniej. Obie drużyny zagrają następne starcia w sobotę 21 października.