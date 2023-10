"Ciągle chce mi się płakać". 25-letnia Maryna przeszła przez piekło. Drugi raz

Maryna Mazenko to reprezentantka Ukrainy i dwukrotna mistrzyni kraju. Jest tam jedną z najpopularniejszych siatkarek, także dzięki zainteresowaniu w mediach społecznościowych - na Tik Toku obserwuje ją ponad 300 tysięcy osób. W maju skończyła 25 lat. Ostatnie kilkanaście miesięcy to dla niej mieszanka szoku, strachu i bezsilności. W tak krótkim czasie i młodym wieku już dwukrotnie na jej drodze stawał koszmar wojny. Najpierw gdy w 2022 roku Rosja zaatakowała jej kraj, Ukrainę, a teraz, gdy została zawodniczką Maccabi Aszdod, ze względu na ataki Hamasu na Izrael.

W rozmowie ze Sport.pl opowiada, jak jej klub pomógł jej wydostać się z Izraela i co tam zobaczyła, ale także jak wpłynęła na nią wojna w Ukrainie i jak żyło jej się, grając w Polsce, gdy przeniosła się tu po początku rosyjskiej inwazji.

Jakub Balcerski: Na początek muszę zapytać o twoją sytuację. Jesteś już bezpieczna? Jak wyglądały twoje ostatnie dni, zwłaszcza te spędzone w Aszdod?

Maryna Mazenko: Rozmawiamy, gdy jestem już poza Izraelem. Mój klub opłacił wszystko - od taksówki po bilety lotnicze i w ten sposób niedawno pomógł mi opuścić kraj. Najtrudniejsze w ostatnich dniach było to, jak szybko zmieniała się sytuacja, pojawiały kolejne wiadomości i wizje okropności, jakich dopuszczają się terroryści w sąsiednich miastach. Tego, co robią z dziećmi, kobietami, czy emerytami. W Aszdod często słychać było syreny i odgłosy eksplozji. W tym czasie ciągle byliśmy w bunkrze, który mieliśmy w mieszkaniu udostępnionym przez klub.

Opierałam swoją nadzieję i wiarę w to, że będzie lepiej na kontakcie z zespołem i wsparciu bliskich. Dzwoniliśmy do siebie, rozmawialiśmy na wewnętrznej grupie w social mediach całą drużyną. Był z nami też trener i prezes klubu, mówiliśmy o tym, co może się wydarzyć w najbliższej przyszłości. Jedzenie też dostarczał nam klub, nie brakowało nam go, mieliśmy stały dostęp do wody i toalety, więc stworzono nam komfortowe warunki w tej trudnej sytuacji. Mamy też świadomość, że izraelska armia jest jedną z najsilniejszych na świecie, więc kiedy często słyszeliśmy eksplozje, po prostu wierzyliśmy, że poradzą sobie z tym wszystkim.

Na filmiku, który umieściłaś na Instagramie jedna z rakiet uderzyła w budynek bardzo blisko twojego mieszkania. Na innym dzień wcześniej w ciszy obserwowałaś z balkonu, jak lecą pociski wystrzelone w kierunku portu w Aszdod i Tel Awiwu. Co wtedy czułaś?

- Strach. Jesteśmy ludźmi i nie będę kłamać: były momenty, gdy bardzo się bałam. Gdy rakieta uderzyła w pobliską ulicę, wszystko w środku się ścisnęło, a ręce drżały, bo dźwięk uderzenia dochodził z tak bliska. W tamtym momencie czułam bezsilność i miałam jedną myśl: "Chciałabym móc zrobić więcej". Kiedy widzisz światła pocisków na niebie i wiesz, jakie niebezpieczeństwo ze sobą niosą, tylko prosisz wszystkich bogów tego świata, żeby to powstrzymali.

Jak wyglądały twoje pierwsze dni w Izraelu? Byłaś ostrzegana przed tym, że na miejscu może być niebezpiecznie, biorąc pod uwagę, że do ataków, czy pojedynczych wybuchów dochodzi tam dość często, a konflikt trwa praktycznie cały czas?

- Było spokojnie, przez pierwszym miesiąc niczego takiego nie doświadczyłam. Pojechaliśmy do Jerozolimy, gdzie w gronie bliskich naszego trenera świętowaliśmy żydowski Nowy Rok, jeździliśmy na mecze towarzyskie, turnieje, zwiedzaliśmy różne części kraju i wszystko wyglądało przyjaźnie. Kraj po prostu żył swoim życiem, dzieci chodziły do szkół, ludzie pracowali.

Tak, rozmawialiśmy o możliwym zagrożeniu przed podpisaniem umowy, ale tego typu wydarzeń nikt nie mógł przewidzieć. To największy i najokrutniejszy atak terrorystyczny na Izrael od 50 lat. Kiedy zrozumie się, że w kraj mogą zostać posłane jedna-dwie rakiety miesięcznie i zna się moc kopuły chroniącej Izrael, wcale nie jest to straszne. Inna sprawa, że gdy jednocześnie wylatują setki rakiet, nie da się ich tak skutecznie zatrzymać, a terytorium, w które się kierują nie jest duże i pozostaje mieć nadzieję, że nie trafią w miejsce, gdzie akurat przebywasz. To zupełnie inna sytuacja od tej, którą tu zastałam.

Jak na tę sytuację reagowali Izraelczycy?

- Oczywiście wszyscy o tym mówili. Są razem, wspierają jedną opinię i siebie nawzajem. To dużo dla nich znaczy, uwierz mi. W tej chwili kraj nie podzielił się na żadne obozy, nie ma dwóch stron, stanowi jedną całość. Wieczorami wszyscy jednocześnie wychodzą na balkony, zapalają latarki, albo zapalniczki, klaszczą i śpiewają piosenki w ramach wsparcia dla żołnierzy, którzy walczą na froncie.

Doświadczyłaś już wojny w Ukrainie, w swoim kraju. Wyjechałaś, żeby dalej grać w siatkówkę, a półtora roku w nowym miejscu jeszcze raz znajdujesz się w tej sytuacji i musisz opuścić Izrael. Jak sobie radzisz z tym, że próbujesz wymknąć się wojnie, a ona znów staje na twojej drodze?

- Czuję ból z powodu mojego kraju, mojego narodu. Teraz czuję ból z powodu narodu Izraela, ponieważ wielu udało się tam już stać częścią mojego serca. Byłam tam, widziałam ich tradycje, emocje, szczęście, ból, siłę, charakter. Chciałabym spokoju i tam i w moim domu.

Tak, niestety, to już drugi raz w życiu. Na początku poczułam totalną pustkę wewnątrz, tak jak to było na Ukrainie. To było spustoszenie od myśli, że jestem bezsilna, że w tej sytuacji nic nie mogę zrobić, ból i współczucie dla wszystkich, którzy zginęli, dla torturowanych dzieci, dla ich rodzin. Potem przychodzi kolejny moment: zrozumienie, że trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, czyli rozmawiać o tym, zgłaszać się na ochotnika, zbierać pieniądze dla armii. Żyć dalej i nie milczeć o tym, co się tam dzieje. To moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że możesz i chcesz żyć dalej, zrobić więcej dla tego świata. Chwila, gdy zrozumiesz, że życie jest tylko jedno, wytrąca ci z głowy wszelkie bzdury.

Jak wojna zmieniła twoje podejście do życia?

- Od początku wojny w Ukrainie stałam się silniejsza, przede wszystkim chodzi o mój charakter i wiara. Wiem, że prawda zwycięży. Po prostu wszyscy musimy być jednością, utrzymywać wspólny kierunek, to wszystko. Staram się zrobić, co w mojej mocy, na tyle, na ile rozumiem i mogę, aby także przyczynić się do naszego zwycięstwa, choć zdalnie i z odległości. Bo to jest mój kraj i dom, moi ludzie i rodzina. Dziękuję naszym żołnierzom i wszystkim, którzy tego bronią.

W związku z wybuchem wojny większość mojej rodziny została zmuszona do przeprowadzki do Polski. Mój ojciec, kuzyni, ciocia, wujek i babcia nadal są jednak na Ukrainie. Tęsknię za nimi i chcę, żeby byli bezpieczni. A oni oczywiście przez ostatnie dni bardzo się o mnie martwili i czekali aż będę poza zagrożeniem.

Po początku inwazji Rosji na Ukrainę przeniosłaś się do Polski i grałaś tu w dwóch klubach: Legionovii Legionowo i Roleski Grupie Azoty Tarnów, na początku trenowałaś też z Grot Budowlanymi Łódź. Jak wiele pomocy tu otrzymałaś i jak patrzyłaś na sytuację na Ukrainie z odległości?

- Zostałam bardzo ciepło przyjęta w każdym zespole, w którym się znalazłam. Zebrałam doświadczenie gry w dobrych zespołach, w świetnej lidze. Byłyśmy bardzo blisko z dziewczynami, razem się śmiałyśmy i płakałyśmy. Zawsze mnie wspierały w trudnych chwilach, widziały, kiedy nie miałam ochoty na żarty i rozumiały, że w domu coś się stało. Codziennie, każdy z trenerów pytał mnie, jak sytuacja na Ukrainie. To wiele dla mnie znaczyło. Jestem im wdzięczna za ten sezon.

W Polsce przez te kilkanaście miesięcy nastroje odnośnie Ukraińców się zmieniały i do dziś wylewa się na nich sporo nienawiści, nietrudno tego doświadczyć. Jak patrzysz na tę sytuację? Sama miałaś do czynienia z takimi zachowaniami?

- Szczerze mówiąc, to pytanie brzmi dość prowokacyjnie. Oczywiście ludzie w każdym kraju są inni i należy to zrozumieć. Osobiście spotkałam Polaków, którzy przyjęli nas i wspierali ze szczerym sercem, uśmiechem, za co zawsze będę im wdzięczna. Zwłaszcza rodzinie, która przyjęła mnie na początku, czyli panu Maciejowi i pani Agacie Pigonom ze Skierniewic. Nawet w tej sytuacji prawie wszyscy moi przyjaciele i ludzie z Polski, pisali do mnie i pytali, czy wszystko u mnie w porządku i czy potrzebuję pomocy. Dlatego nigdy nie będę mówić o złym stosunku Polaków do mnie. Bo czegoś takiego nie było.

Wiem, że wielu Ukraińców, podobnie jak moja rodzina, oficjalnie pracuje w Polsce i płaci podatki, szanuje kulturę i zwyczaje, dziękując za wsparcie. Staramy się pokazać nasz poziom i dać z siebie wszystko. Bo Ukraińcy to naprawdę dobry i silny naród. Przykro mi, że jeśli kilka osób zrobi coś głupiego, ktoś może pomyśleć, że reszta jest taka sama. To nieprawda, jesteśmy inni. Ukraińcy i Polacy zawsze będą braćmi i siostrami. Jestem dumna z tego, że jestem Ukrainką.

Dlaczego przeniosłaś się stąd do Izraela w lipcu?

- Latem otrzymałem ofertę od dobrego klubu z dużymi ambicjami w momencie, gdy klub z Tarnowa ogłosił wycofanie się z Tauron Ligi z powodu niewystarczających środków finansowych (ostatecznie występuje w nowym sezonie rozgrywek, ale ze znacznie zmienionym składem i nową nazwą - Grupa Azoty Akademia Tarnów - red.). W tym czasie wszystko w Izraelu było spokojne, co można było zobaczyć na moich portalach społecznościowych. Nie można było myśleć o czymś tak przykrym. Dlatego się zgodziłam.

Na początku myślałaś, że uda się zostać na miejscu? Że nie trzeba będzie wyjeżdżać?

- Tak, początkowo myśleliśmy, że to zakończy się za kilka dni i zaczniemy treningi, bo zbliżała się pierwsza kolejka nowego sezonu ligowego. W pierwszych godzinach ataków nikt nie był w stanie wyobrazić sobie skali tego wszystkiego. Uderzenia pocisków, rakiety w powietrzu - to wcześniej przecież zdarzało się czasami, choć nie w takim stopniu. Dlatego ludzie wyglądali na całkiem spokojnych i mówili, że wszystko skończy się za dzień, czy dwa. I nadal nie ma tam paniki, wszyscy wierzą w armię i zwycięstwo. To daje wiele nadziei.

Teraz wydostałaś się z Izraela dzięki temu, jak pomógł ci klub. W głowie masz pewnie mnóstwo emocji, ale myślałaś o tym, co w najbliższej przyszłości, jak będą wyglądały kolejne dni i tygodnie?

- Właściwie to po wyjeździe z Aszdod ciągle chce mi się płakać. Bo tam, w Izraelu, sobie na to nie pozwoliłam. Trzeba zachowywać trzeźwy umysł i nie pozwolić, aby w takich sytuacjach zwyciężały emocje. Teraz mogę już jednak uwolnić emocje i wydobyć je prosto z serca.

Oczywiście planuję treningi, muszę utrzymać formę fizyczną, bo wierzymy, że już niedługo wojna się skończy i nadal będziemy mogli rozpocząć grę w lidze i realizować swoje cele z drużyną.

Wiesz, jak wygląda sytuacja innych zawodniczek, czy klubów na miejscu?

- Mój zespół i ludzie w nim pracujący są bardzo dzielni i mają silną wolę. Oczywiście na co dzień komunikujemy się w grupie i wspieramy nawzajem. Nikt się nie poddaje. Niektóre zawodniczki również wyjechały i planują wrócić, gdy nastanie pokój. Część siatkarek Maccabi nadal tam jednak jest, a klub pomaga im w wyjeździe z kraju. Inne dziewczyny z drużyny mieszkają w obszarach, w których panuje ciągły niepokój i odczuwa się ciągłą presję, trwanie tych ataków. Staramy się je wspierać. I bardzo chcemy je przytulić, gdy to wszystko się już skończy.

To, czego doświadczyłaś przez ostatnie półtora roku, jest trudne do opisania.

- Nie mogę sobie wyobrazić, skąd na świecie bierze się tyle okrucieństwa i nienawiści. Nie rozumiem, jak ludzie mogą inwestować miliony w broń, zamiast rozwijać swój kraj, edukację, szkoły. Współczuję wszystkim, którzy stracili bliskich. Chcę podziękować wszystkim żołnierzom, którzy bronią swojego kraju i prawdy. Jesteście naszymi bohaterami. Bez Was nie byłoby nas. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi i wszystkim innym, którzy tej pomocy potrzebowali. Każdy mały dobry uczynek, który zrobimy, czyni świat lepszym miejscem, jestem tego pewna. Zło zostanie pokonane i ukarane. Wszyscy musimy wierzyć i walczyć. Nie poddawajmy się.