Legenda polskiej siatkówki wraca do PlusLigi. Ależ hit!

Exact Systems Hemarpol Częstochowa, szerzej znany jako "Norwid", w sezonie 2023/24 zadebiutuje w PlusLidze po historycznej wygranej na jej zapleczu. Już w przyszłym tygodniu klub czeka pierwszy mecz na najwyższym poziomie rozgrywkowym w kraju, ale wcześniej ogłoszono kapitalną informację. Umowę z częstochowską ekipą podpisała legenda polskiej siatkówki - Łukasz Żygadło.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezatapialny reprezentant Polski. "Absolutnie. Jestem pełen uznania"

Łukasz Żygadło wraca do PlusLigi. Sprawdzi się w nowej roli

16 października w Częstochowie odbyło się spotkanie, którego motywem przewodnim miał być zbliżający się start PlusLigi oraz integracja biznesowa ze sponsorami. To właśnie tam ogłoszono wielki powrót Łukasza Żygadło do ligi.

"Na spotkaniu Zarząd zaprezentował 2 nowych członków Klubu - Dyrektora Łukasza Żygadło oraz Marcina Kota - Menadżera ds. relacji biznesowych" - czytamy w mediach społecznościowych klubu. Były reprezentant Polski powraca w innej roli do ligi, w której nie widzieliśmy go od 2018 roku, kiedy to rozstał się ze Stocznią Szczecin. Później grał jeszcze w Katarze.

Żygadło jest znany jednak głównie z występów w Skrze Bełchatów, ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle i włoskim Trentino. Z ostatnim zespołem trzykrotnie wygrywał Ligę Mistrzów i klubowe mistrzostwo świata. Sukcesy święcił także z reprezentacją Polski, z którą w 2006 roku zdobył srebrny medal mistrzostw świata, a w 2012 roku wygrywał Ligę Światową. Łącznie w kadrze zanotował prawie 250 występów i można określić go jedną z jej legend.

Dla Łukasza Żygadły jest to również powrót do Częstochowy. Profesjonalną karierę zaczynał w AZS-ie Częstochowa i to właśnie w tym zespole debiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Teraz były reprezentant Polski nie pomoże Exact Systems Hemarpolowi Częstochowa na parkiecie, a w klubowych gabinetach. Pierwszy mecz debiutanta w PlusLidze zaplanowano na poniedziałek 23 października o godzinie 17:30, a rywalami w ich hali będą siatkarze MKS-u Ślepsk Malow Suwałki.