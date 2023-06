Polski mistrz świata napisał do Beyonce. "Thanks from the mountain"

Andrzej Wrona znany jest z ogromnego poczucia humoru. Świadczą o tym posty, które siatkarz wraz z żoną Zofią Zborowską umieszczają w mediach społecznościowych. Wyjątkiem nie było zdjęcie umieszczone przez 34-latka w relacji na Instagramie. Przedstawiało ono wiadomość, którą zawodnik Projektu Warszawa wysłał do światowej gwiazdy muzyki.

Andrzej Wrona zwrócił się do Beyonce z pytaniem o bilet na koncert. "Sprawdź skrzynkę"

Mowa o Beyonce, która we wtorek i środę gra koncerty w Warszawie. Piosenkarka ma w Polsce sporą rzeszę fanów, więc nie powinno dziwić, że bilety na te wydarzenia szybko zostały wyprzedane. W tym gronie najwyraźniej znajduje się również Wrona, który początkowo miał być w tym czasie poza stolicą, ale finalnie mógłby się pojawić na jednym z koncertów.

W związku z tym postanowił zwrócić się bezpośrednio do Beyonce z nadzieją na otrzymanie biletu. "Hej, masz może jakiś wolny bilet na dziś lub jutro, bo jednak jestem w Warszawie?" - napisał w wiadomości prywatnej do piosenkarki. "Z góry dzięki!" - dorzucił, tłumacząc jednocześnie ten zwrot dosłownie, a więc niepoprawnie (Thanks from the mountain). Również sam podpis "Anżej" świadczy o tym, że zawodnik w trakcie pisania tej wiadomości musiał się świetnie bawić.

Udostępniając zrzut ekranu z tą wiadomością w relacji na Instagramie, Wrona poprosił Beyonce, aby sprawdziła skrzynkę odbiorczą.

Wrona od 2016 roku jest zawodnikiem drużyny z Warszawy. W tym czasie dwukrotnie zdobywał medale mistrzostw Polski (srebro w 2019 roku i brąz w 2021 roku). Doświadczony środkowy ma również na koncie sukcesy w barwach reprezentacji, których bronił w latach 2013-2019. Największymi osiągnięciami 34-latka są złoto mistrzostw świata z 2014 roku oraz brąz Ligi Narodów z 2019 roku.