Świetne wieści dla reprezentacji Polski. Wielki powrót

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet idzie jak burza przez tegoroczną Ligę Narodów. W ośmiu meczach przegrała tylko raz - 0:3 z Holandią - dzięki czemu prowadzi w klasyfikacji generalnej. Świetna postawa drużyny Stefano Lavariniego przełożyła się też na jej awans w rankingu FIVB - obecnie zajmuje siódmą lokatę, co jest najlepszym wynikiem od 12 lat. Teraz przed Biało-Czerwonymi trzeci turniej, który zostanie rozegrany w Korei Południowej. W poniedziałek selekcjoner ogłosił kadrę 14 zawodniczek, które udadzą się na wschód. Zgodnie z przewidywaniami zabrakło w niej kontuzjowanej Joanny Wołosz.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Fedusio najlepszą siatkarką sezonu! "Ten wybór nie był oczywisty"

Joanna Wołosz powoli wraca do zdrowia. "Praca, praca i praca"

Rozgrywająca była z reprezentacją od początku sezonu, ale nie wystąpiła już w towarzyskich spotkaniach z Francją. Powodem były problemy z dłonią. Te wykluczyły ją z udziału w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Wydaje się jednak, że Wołosz dołączy do kadry już na turniej finałowy. Rehabilitacja przebiega zgodnie z planem, o czym siatkarka poinformowała w ostatnim wpisie na Instagramie. Okazuje się, że wróciła już do treningów.

Mistrzyni Polski zmieniła klub. Obrała zaskakujący kierunek

"Pierwsze odbijanko do radaru po baaardzo długim czasie. (...) A teraz praca, praca i praca, żeby wrócić do formy i dobić do poziomu naszych BOSKICH DZIEWCZYN, które rozgrywają fantastyczny VNL i na pewno dadzą nam jeszcze wiele radości" - napisała 33-latka, zamieszczając też nagranie z jednego z treningów. "Z tego miejsca chciałabym BARDZO podziękować czterem osobą, które pomogły mi w diagnozie, rehabilitacji i ogólnym zreanimowaniu tej ręki" - dodała.

Postępy w rehabilitacji Wołosz to świetne informacje dla reprezentacji Polski. Choć nasza kadra radzi sobie kapitalnie bez rozgrywającej, to z nią w składzie może być jeszcze lepiej. Tym bardziej że Wołosz jest nie tylko kapitanem drużyny, ale i jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek. W poprzednim sezonie wywalczyła trzecie mistrzostwo Włoch z rzędu, grając w barwach Imoco Volley Conegliano.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl

Siatkarka przerywa karierę, by podbić nową branżę. Zaczynała od intymnych zdjęć

Kluczowe miesiące przed reprezentacją Polski

Powrót do zdrowia Wołosz jest też ważny w kontekście zbliżających się mistrzostw Europy. Te odbędą się w dniach 15 sierpnia - 3 września. Następnie Polki wezmą też udział w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskim. Jeśli utrzymają formę, to istnieją duże szanse na sukces.

Teraz przed reprezentacją Polski cztery kolejne spotkania Ligi Narodów. Rywalkami siatkarek Lavariniego będą kolejno Stany Zjednoczone (28 czerwca), Niemcy (29 czerwca), Bułgaria (30 czerwca) i Korea Południowa (2 lipca).