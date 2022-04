Sensacyjne pierwsze powołania Grbicia. Kadra bez Drzyzgi i Nowakowskiego

To pierwsza tak istotna decyzja Grbicia jako szkoleniowca reprezentacji Polski. Nie wiadomo jednak na razie, jak dokładnie traktować te powołania. Serb w pierwszych rozmowach po objęciu stanowiska przekonywał, że kadra, z której wybierze zawodników na Ligę Narodów, nie musi być ostateczną w przestrzeni całego sezonu.

Grbić z pierwszymi powołaniami. Nie ma Drzyzgi, Nowakowskiego i Wojtaszka

Nie ma jednak co ukrywać: dość sensacyjnymi i największymi zmianami w stosunku do poprzednich sezonów są nieobecności dwóch doświadczonych zawodników: do tej pory pełniącego rolę pierwszego rozgrywającego Fabiana Drzyzgi, środkowego Piotra Nowakowskiego, a także Damiana Wojtaszka, którego Vital Heynen widział blisko Pawła Zatorskiego na pozycji libero.

Pełna lista powołanych do reprezentacji Polski:

libero:

Jakub Popiwczak

Kamil Szymura

Paweł Zatorski

rozgrywający:

Jan Firlej

Marcin Janusz

Łukasz Kozub

Grzegorz Łomacz

środkowi:

Mateusz Bieniek

Norbert Huber

Karol Kłos

Jakub Kochanowski

Mateusz Poręba

Krzysztof Rejno

Karol Urbanowicz

atakujący:

Bartłomiej Bołądź

Karol Butryn

Łukasz Kaczmarek

Bartosz Kurek

Maciej Muzaj

przyjmujący:

Bartosz Bednorz

Tomasz Fornal

Bartosz Kwolek

Wilfredo Leon

Bartłomiej Lipiński

Piotr Orczyk

Kamil Semeniuk

Jakub Szymański

Rafał Szymura

Aleksander Śliwka

Lista zawodników podana teraz przez Grbicia to 29 nazwisk. Na Ligę Narodów Serb będzie mógł zabrać 25 zawodników. W kadrze znalazło się miejsce dla wielu nowych twarzy: Łukasza Kozuba i Jana Firleja na rozegraniu, Mateusza Poręby, Krzysztofa Rejno i Karola Urbanowicza na środku, Piotr Orczyka, Jakuba Szymańskiego, Bartłomieja Lipińskiego i Rafała Szymurę na przyjęciu, Kamila Szymurę na libero, a także Bartłomieja Bołądzia i Karola Butryna na ataku. Niektórzy zawodnicy są młodzi, inni to już wręcz doświadczeni siatkarze, więc wybory Serba mogą nieco dziwić. Na pewno widać, że chce sprawdzić wielu zawodników.

Polski Związek Piłki Siatkowej podał także skład sztabu, który wybrał Nikola Grbić.

Sztab reprezentacji Polski siatkarzy:

Nikola Grbić - trener

Paweł Rusek – trener asystent

Adam Swaczyna – trener asystent

Piotr Pietrzak – trener przygotowania motorycznego

Bartosz Wojtal – trener przygotowania motorycznego

Jan Sokal – lekarz prowadzący

Paweł Brandt – fizjoterapeuta

Tomasz Pieczko – fizjoterapeuta

Marcin Nowakowski – trener współpracujący/statystyk

Kamil Nalepka – trener współpracujący/statystyk

Andrzej Wołkowycki – kierownik drużyny

Siatkarska Liga Narodów będzie pierwszym sporym wydarzeniem, w którym weźmie udział kadra Nikoli Grbicia. Rozpocznie się 5 maja i obejmie trzy turnieje fazy grupowej, a także finały, które zakończą się 24 lipca. Główną imprezą będą jednak mistrzostwa świata, które zorganizują Polska i Słowenia oraz najprawdopodobniej Włochy.