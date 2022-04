Leal podbiegł do Travicy. Szarpanie i kopniak. Leon wszystkich uspokajał, ale nie dał rady

Wydarzenia pomeczowe zupełnie zepsuły widowisko. Kilkanaście sekund po meczu Yoandry Leal z Modeny podbiegł do Dragana Travicy z Sir Safety Perugia i zaczął go szarpać. Leal nie tylko pociągnął przeciwnika, ale też kopnął go, za co został ukarany przez komisję dyscyplinarną.

Siatkarz zawieszony na cztery mecze. Atak wywołały rasistowskie hasła

Zachowanie Brazylijczyka uchwyciły kamery, a nagrania bardzo szybko trafiły do mediów społecznościowych. Komisja dyscyplinarna musiała zareagować, dlatego postanowiła ukarać Leala. Jak podaje portal Volleyball.it, siatkarz Modeny został zawieszony na cztery mecze. Oznacza to, że Yoandry Leal nie zagra w żadnym z dwóch pozostałych spotkań półfinałowych włoskiej Serie A. Jeżeli Modena awansuje dalej, siatkarz nie zagra też w finale.

Kary nie uniknął też Sir Safety Perugia. Klub musi zapłacić 380 euro - czytamy w tym samym artykule. Karę nałożono jednak za zachowanie kibiców, którzy rzucali różnymi przedmiotami w stronę tunelu, do którego zmierzali siatkarze.

Zawodników starał się uspokoić reprezentant Polski, grający w Sir Safety Perugia Wilfredo Leon. To jednak nic nie zdziałało, bo jak donoszą kolejne źródła, pozostali zawodnicy wciąż się awanturowali, a uspokajać ich musieli stewardzi oraz policja.

Według mediów powodem ataku były hasła rasistowskie, jakie miał wypowiedzieć do Leala Travica. Mówi się, że miał nazwać Kubańczyka "g****anym cz****chem". Po wszystkim na swoim Instagramie kolega Leala z drużyny, Earvin N'Gapeth opublikował trzy wpisy. W każdym opublikował zdjęcie Travicy - najpierw z podpisami "rasista" i "zdrajca", a potem z jeszcze jednym dopisanym zdaniem. "Nawet na najwyższym poziomie pozostaniemy mali... Podejmuj właściwe decyzje..." - napisał w odniesieniu do zachowania zawodnika Perugii Francuz.

Leo Shoes PerkinElmer Modena zapewniła sobie przewagę przed meczem rewanżowym, który odbędzie się w niedzielę, 17 kwietnia. Trzecie spotkanie rozegrane zostanie trzy dni później. Drugą parą półfinałową są zespoły Associazione Sportiva Volley Lube oraz Trentino Volley. Pierwsze starcie tych drużyn właśnie trwa.